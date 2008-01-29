Торговый дом «Водная Техника» объявил о начале ребрендинга в связи с изменениями деловой стратегии

Киев. 29 января. УНИАН. Крупный украинский поставщик теплотехники Торговый дом «Водная Техника» (Киев) начал ребрендинг в связи с изменениями деловой стратегии.

Об этом сообщил директор ТД «Водная Техника» Виталий ЯКОВЕНКО сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, основные цели, которые преследует ТД «Водная Техника» при проведении ребрендинга, – повышение лояльности партнеров и уровня предусмотрительности в плане потребностей партнера; эффективное и долговременное взаимодействие с потребителями с помощью удовлетворения не только их потребностей, но и создания новых потребительских ценностей; стабильность принципов взаимодействия.

В свою очередь, коммерческий директор ТД «Водная Техника» Ярослав ОБОЗНЫЙ отметил, что основной принцип новой стратегии деятельности ТД «Водная Техника» – расширение рамок взаимодействия с партнерами до момента содействия в решении проблем при организации их бизнеса.

"Мы долго изучали своих посредников и аудиторию конечного покупателя, анализируя результаты совместной деятельности на протяжении 10 лет работы на рынке… Именно достигнутые результаты совместного взаимодействия были положены в основу новой модели построения коммерческих взаимоотношений с партнерами компании. Одним словом, проблемы бизнеса нашего партнера становятся проблемами ТД «Водная Техника», который принимает на себя обязательства и социальную ответственность за стабильность бизнеса нашего партнера", – сказал Я.ОБОЗНЫЙ.

При этом он добавил, что одним из основных моментов новой схемы взаимодействия на рынке становится приближение розничного рынка к конечному покупателю, что предполагает значительное вложение ресурсов и создание понимания конечным потребителем моментов, связанных с производством, функционированием и потреблением сложной и технологически опасной продукции - теплотехники. Для этого компания планирует увеличивать количество розничных точек и расширить товарный ассортимент соответственно потребностям представителей целевой аудитории.

В.ЯКОВЕНКО подчеркнул, что завершить ребрендинг компания планирует до мая 2008 года.

Справка УНИАН. Торговый дом «Водная Техника» поставляет газовые котлы таких известных итальянских торговых марок как Hermann, Immergas и Bongioanni, радиаторы итальянских партнеров De’Longhi, Ragall и Sira Group, колонки Cointra и Selena Ko, газовые конвекторы Eskabe и кондиционеры Maycro. Все оборудование, предоставляемое «Водной Техникой», сертифицировано и обеспечено разрешениями на продажу и эксплуатацию в Украине.

Партнерами ТД «Водная Техника» в Украине являются более 2000 специализированных компаний – строительные и монтажные фирмы, оптовые компании и сети специализированных магазинов.

В компании работают 150 сервисных инженеров, которые осуществляют первый пуск в эксплуатацию, сервисное обслуживание, гарантийное и послегарантийное обслуживание, ремонт оборудования.

В 2007 году компания поставила на украинский рынок 55 тыс. штук настенных газовых котлов. Всего в Украине в 2007 году было продано около 170 тыс. штук настенных газовых котлов.