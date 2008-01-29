Компания «Инсахарпром-К» в прошлом году почти вдвое сократила производство сахара - до 33 тыс. тонн сахара. «Черноморская сахарная компания» к 2011 году намерена вдвое увеличить мощности по производству сахара

Киев. 29 января. УНИАН. ООО «Инсахарпром-К», крупный производитель сахара (Одесская область), в 2007 году почти вдвое сократило производство сахара - до 33 тыс. тонн против более 70 тыс. тонн, произведенных в 2006 году.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН президент «Инсахарпром-К» Дмитрий БАРИНОВ.

По словам финансового директора «Инсахарпром-К» Аллы МАКУХИНОЙ, такое резкое снижение производства сахара связано с погодными условиями, сложившимися в прошлом году в Одесской области, когда из-за засухи погибло более половины собственных посевов сахарной свеклы компании.

Как сказал Д.БАРИНОВ, финансовые показатели работы компании за 2007 год «сводятся». При этом он отметил, что за счет торговли сахаром, оказания других услуг прибыль компании в 2007 году "даже улучшилась" по сравнению с 2006 годом, несмотря на снижение объемов производства.

«Черноморская сахарная компания» (Одесская область), крупный производитель сахара (ранее "Инсахарпром-К"), к 2011 году намерена вдвое увеличить мощности по производству сахара своих сахарных заводов.

По информации Д,БАРИНОВА, до 2011 года компания намерена довести производство сахара на собственных (трех - УНИАН) заводах до 150 тыс. тонн, а переработку сахарной свеклы - до 1 млн. тонн. При этом компания планирует до 60-70% сырья выращивать на собственных посевных площадях, для чего планируется увеличивать площади обрабатываемых сельхозземель. Кроме того, компания намерена инвестировать средства в модернизацию сахарных заводов.

В планах компании по увеличению мощностей - до 2011 года инвестировать в каждый завод около 5-6 млн. долл. Планируется, что в 2009 году переработка сахарной свеклы должна составить 4,5 тыс. тонн в сутки по каждому заводу (на сегодняшний день около 3 тыс. тонн - УНИАН), а к 2011 году - 6 тыс. тонн сахарной свеклы в сутки по каждому заводу. Таким образом, в результате модернизации перерабатывающие мощности каждого завода составят около 330-340 тыс. тонн.

Кроме того, как сообщил Д.БАРИНОВ, в текущем году компания рассчитывает переработать около 550 тыс. тонн сахарной свеклы, из которой около 100 тыс. тонн составит собственное сырье, и произвести около 63 тыс. тонн сахара.

Справка УНИАН. ООО «Черноморская сахарная компания» является управляющей компанией агропромышленного холдинга, созданного на базе компании «Инсахарпром-К» (осуществляет деятельность в сфере сахароварения и производит продукцию под торговой маркой «Черноморский песок»). Компания владеет тремя сахарными заводами и занимает 7-е место по объему производства сахара в Украине с долей на внутреннем рынке в 2,8%.

Чистый доход группы «Инсахарпром-К» в 2006 году составил 124 млн. 724,1 тыс. грн. против 106 млн. 728,28 тыс. грн. в 2005 году.

В группу компаний входят: ООО "Инсахарпром-К", ОАО "Котовский сахарный завод", ЗАО "Заплазский сахарный завод", ОАО АПК "Южный" (Краснознаменский сахарный завод), ООО "Экспогрейн".

В сезоне 2006/07 маркетингового года "Инсахарпром-К" на мощностях принадлежащих ему сахарных заводов произвел 74,2 тыс. тонн сахара.

99,5% доля в уставном фонде ООО "Инсахарпром-К" принадлежит компании "Инзернопродукт" (Одесса).