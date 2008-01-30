Киевляне считают маршрутки самым опасным видом транспорта, а трамваи – самым безопасным – опрос

Киев. 30 января. УНИАН. Киевляне считают маршрутки самым опасным видом транспорта, а трамваи – самым безопасным.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН почетный президент ГО «Стритрейсинг», депутат Киевсовета Александр ПАБАТ, ссылаясь на результаты социологического исследования, проведенного в столице.

По словам А.ПАБАТА, его общественная организация выступила инициатором и реализатором данного исследования, поскольку ее члены являются непосредственными участниками дорожного движения в городе. В опросе приняли участие 1 тыс. 128 киевлян. Проводилось оно с 21 по 25 января с.г. Погрешность выборки не превышает 5%. Опрос касался исключительно наземных видов транспорта. Его целью было получить оценку пассажиров с точки зрения безопасности и комфорта работающих в Киеве автобусов, троллейбусов, трамваев и маршрутных такси.

Так, согласно полученным данным, о безопасности трамваев сказали 80% респондентов, о безопасности автобусов и троллейбусов – 53% и 54% соответственно. Что касается маршруток, то только 18% киевлян считают этот вид транспорта безопасным.

Опасными считают маршрутки 37% опрошенных, трамваи – 1%, троллейбусы и автобусы – 8% и 16% соответственно. Сказали о среднем уровне безопасности маршруток 45%, трамваев – 19%, троллейбусов и автобусов – соответственно 38% и 31%.

По словам А.ПАБАТА, среди главных причин такой оценки маршрутного такси граждане называют нарушение правил дорожного движения водителями маршруток (14%) и создание ими аварийных ситуаций (16%), отсутствие кондукторов, что вызывает невнимательность водителей во время управления микроавтобусом (18%).

“Пока киевляне вынуждены пользоваться маршрутками – об этом говорит опрос. По результатам опроса 34% пассажиров для передвижения по городу чаще всего пользуются услугами маршрутных такси. Но главным преимуществом этого вида транспорта респонденты называют скорость, мобильность и интенсивность движения”, - отметил А.ПАБАТ.

Значительно меньше киевлян, по его словам, пользуются автобусом – 25%, троллейбусом – 22% м трамваем – 19%.

“Но если сложить эти цифры, то оказывается, что большинство киевлян пользуются общественным транспортом. Единственная проблема, которую они на сегодняшний день называют - это значительно меньшее количество, по сравнению с маршрутками, такого транспорта и отсутствие четкого графика его движения”, - сказал А.ПАБАТ.

Согласно данным исследования, 9% респондентов согласны платить больше в муниципальном транспорте, если бы он работал лучше. На вопрос, что, в первую очередь нужно сделать для улучшения транспортного обслуживания граждан столицы, 42% опрошенных сказали о более четком соблюдении графика движения; 43% - что нужно обновить парк общественного транспорта; 13% - уверены, что нужно развивать перевозку маршрутками. Еще 2% предлагали свои варианты.

А.ПАБАТ отметил необходимость создания для Киева комплексной стратегии развития и совершенствования пассажирской транспортной системы города и большое внимание при этом должно уделяться внедрению автоматизированной системы управления движением. Относительно будущего маршруток, он отметил, что по его убеждению, этот вид транспорта должен оставаться в столице, но должен быть “в другом формате” - более комфортной и более дорогой услугой. По его словам, есть такие “сектора” столицы, где можно осуществлять перевозку только за счет маршрутных такси. “Это действительно должны быть более комфортные, чем общественных транспорт, более ценные и более четко привязанные к графику движения. Ну, я бы хотел чтобы это стало как шатл-басс: одна точка - вторая точка и никаких остановок “, - пояснил А.ПАБАТ.