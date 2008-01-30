Союз архитекторов выступает против передачи функции разработки Генплана Киева Центру градостроительства и архитектуры

Киев. 30 января. УНИАН. Национальный союз архитекторов Украины выступает против передачи функций генерального проектировщика Генерального плана Киева коммунальной организации «Центр градостроительства и архитектуры», подчиненной Киевской горгосадминистрации.

Об этом заявил президент НСАУ Игорь ШПАРА сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Мы, профессиональные зодчие столицы, уверены, что принятие этого решения является последним и решающим шагом к уничтожению профессиональных принципов в формировании городской среды Киева», - говорится в обращении НСАУ к руководству города и страны, распространенном на пресс-конференции.

По словам архитектора, в столице происходит стихийная и беспорядочная застройка высотными комплексами на местах, где, согласно Генплану, должны были размещаться транспортные развязки и инженерные коммуникации.

«Это невнимательное отношение к Генплану приведет к негативным последствиям для города», - сказал И.ШПАРА.

Члены НСАУ отметили, что Главное управление градостроительства, архитектуры и дизайна городской среды, которое является подразделением КГГА, стало заложником и инструментом руководства города, а заседания Архитектурно-градостроительного совета проводятся с нарушением «Типового положения об архитектурно-градостроительных советах» и не отражают мнения большинства членов совета.

В свою очередь, вице-президент Киевской организации НСАУ Георгий ДУХОВИЧНЫЙ отметил, что о градостроительной ситуации в городе свидетельствует и появление на международных конференциях архитекторов термина «киевский синдром», который означает беспорядочное, бесконтрольное уничтожение городской инфраструктуры.

Как говорится в обращении НСАУ, вопреки действующему Генеральному плану развития Киева, в прошлом году Киевсоветом принимались разрушительные для города решения об изъятии значительных рекреационных, парковых, заповедных и прибрежных территорий, а также о размещении больших объектов в зоне существующей переуплотненной застройки исторического центра города.

Всего, по подсчетам директора института «Киевгенплан» Владимира ЧЕКМАРЕВА, без согласования с Генпланом под застройку в столице было отдано около трех тысяч га.

Директор «Киевгенплана» предлагает провести анализ реализации Генплана за последние два года. «Сегодня Киев находится на грани экологической, транспортной катастрофы. Нужно взять под контроль выполнение Генплана», - сказал он.

По мнению В.ЧЕКМАРЕВА, решение Киевсовета о функции разработки Генплана города будет рассматриваться на сессии повторно, поскольку «нельзя лишать функции разработки Генплана организацию, которая постоянно мониторит градостроительную ситуацию в Киеве».

Он считает, что градостроительную ситуацию в городе еще можно исправить, отменив все градостроительные обоснования строительства объектов, не согласованных с «Киевгенпланом».

В своем обращении НСАУ выступает с требованием срочного созыва внеочередной сессии Киевсовета для проведения слушаний при участии профессионалов относительно отмены передачи функций разработки Генплана Киева Центру градостроительства и архитектуры.

Согласно обращению, НСАУ призывает членов Архитектурно-градостроительного совета при Главном управлении градостроительства, архитектуры и городской среды Киева «предварительно, на срок от одного месяца, приостановить свою деятельность как членов Архитектурно-градостроительного совета, оставив за собой право официального выхода из членов совета в случае игнорирования наших требований».

Как отметил присутствовавший на пресс-конференции депутат Киевсовета Игорь ДОБРУЦКИЙ, фракция БЮТ в Киевсовете намерена инициировать решение об отмене передачи функций по разработке Генплана Киева. По его мнению, Киевсовет принял это решение с нарушением регламента.

Как сообщал УНИАН, 27 декабря 2007 года Киевсовет принял решение передать функции по разработке, корректировки Генерального плана развития города Киева и мониторинга его реализации коммунальной организации «Центр градостроительства и архитектуры».

Согласно принятому решению, Центр градостроительства и архитектуры теперь будет выполнять функции главной проектной организации по разработке и корректировке Генплана, разработке схем планирования территорий и детальных планов территорий, схем развития и размещения отраслей городского хозяйства, схем инженерно-транспортной инфраструктуры для столицы и ее пригородной зоны, а также денежной оценки территорий, правил застройки и других нормативно-методических документов.

Депутаты поручили Главному управлению коммунальной собственности КГГА до 1 марта 2008 года принять в коммунальную собственность территориальной общины Киева от ОАО «Киевпроект», который раньше занимался выполнением указанных функций, все материалы Генплана Киева, в том числе и архивный, другую градостроительную документацию, схемы и т.п.

Принятым решением отменено предыдущее решение Киевсовета от 31 марта 2005 года, согласно которому планировалось создать коммунальное предприятие «Научно-исследовательский и проектный институт Генерального плана Киева».