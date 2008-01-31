В Украине стартовала первая репрезентативная интернет-панель OPINION

На рынке маркетинговых исследований начала работу новая украинская интернет-панель OPINION.

Широкие методологические возможности OPINION позволяют наряду с проведением количественных опросов качественно тестировать элементы дизайна, рекламы, веб-сайтов, а также проводить мониторинговые проекты. Главным преимуществом OPINION является эффективное достижение целевых аудиторий с низкой пенетрацией и уровнем дохода выше среднего.

«Актуальность интернет-исследований в Украине растет стремительными темпами, так как на сегодняшний день каждый четвертый житель страны регулярно пользуется глобальной сетью. В Киеве этот показатель достигает 50%, - отмечает руководитель проекта Иван Дубинский. - Данная статистика позволяет говорить о востребованности интернет-исследований, которые дают возможность быстро и качественно сделать срез рыночных данных и определить мнение достаточно большой части населения».

Партнером проекта выступила исследовательская компания InMind. Компания осуществляет прямой рекрутинг участников панели, формируя ее репрезентативную часть - Gold Opinion, которая уже сегодня составляет порядка 2000 панелистов.

Справка:

OPINION – проект специализирующийся на инновационных методах маркетинговых исследований: CAWI, CAPI, CATI.

InMind – одна из ведущих исследовательских компаний полного цикла. Предоставляет широкий спектр услуг в области маркетинговых исследований и консалтинга.