Ruukki примет участие в проекте по реконструкции аэропорта для компании «Роснефть»

Крупнейшая российская нефтяная компания «Роснефть» заключила с компанией Ruukki, европейским поставщиком решений для строительства на основе металлоконструкций, договор на поставку полнокомплектных зданий для возведения аэродромного комплекса в рамках проекта по реконструкции аэропорта г. Игарка вблизи Ванкорского месторождения «Роснефти» в Красноярском крае.

Ruukki изготовит семь зданий различных функциональных назначений, в числе которых - служебно-пассажирские корпуса, помещение длительного ожидания, гараж-стоянка, ангарные и складские помещения с контрольно-пропускным пунктом.

Использование высокотехнологичного оборудования при изготовлении несущего каркаса, ограждений, кровельной системы и проч., позволит сделать готовые конструкции максимально точными и, таким образом, существенно сократить время монтажа.

Первые поставки составных частей будущих зданий в Игарку начинаются в январе. На изготовление всех конструкций Ruukki потребуется 3 месяца.

«Основным критерием выбора подрядчика явились предложенные Ruukki наиболее сжатые сроки выполнения заказа в сочетании с высоким качеством готовых изделий, – отметил руководитель группы МТО проекта Дамир Кашапов. – При этом Ruukki располагает богатым опытом в изготовлении зданий для зон со сложными климатическими условиями».

Компания Ruukki владеет разнообразными технологиями и опытом поставок компонентов, систем или комплексных решений для логистических центров, торговых и производственных помещений, офисов и гостиниц во всем мире.

Решения Ruukki для строительства нацелены на повышение эффективности, скорости, качества и безопасности строительного процесса.

Rautaruukki занимается поставками компонентов, систем и интегрированных систем для строительной промышленности и машиностроения. Компания предлагает большой ассортимент металлопродукции и оказывает широкий спектр сопутствующих услуг. Rautaruukki со штатом более 13 000 человек проводит коммерческие операции в 23 странах Европы. Чистая сумма продаж в 2006 г. составила 3,7 млрд. евро. Акции компании котируются на Хельсинской фондовой бирже (Rautaruukki Oyj: RTRKS). www.ruukki.com