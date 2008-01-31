Червоненко планирует привлечь к контролю за использованием средств на подготовку к Евро-2012 международных аудиторов

Киев. 31 января. УНИАН. Председатель Национально агентства по вопросам подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 г. Евгений ЧЕРВОНЕНКО планирует привлечь международные аудиторские компании для контроля за использованием средств, которые будут направлены на эти цели.

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

"Мы будем привлекать в роли контролеров международные аудиторские компании", - сказал Е.ЧЕРВОНЕНКО, отметив при этом: "если мы получим, выражаясь футбольными терминами, честных арбитров, мы будем получать от УЕФА только одобрительные оценки (имеются в виду мероприятия по подготовке к Евро-2012 - УНИАН)".

Продолжая тему финансирования проектов подготовки к чемпионату, Е.ЧЕРВОНЕНКО отметил, что, по его мнению, в этом должны принимать участие не столько бюджетные средства, сколько средства как отечественных, так и иностранных инвесторов, в первую очередь - ведущих. "Давайте доверимся инвесторам. ...места для инвестирования хватит всем", - сказал Е.ЧЕРВОНЕНКО.

При этом он отметил, что Агентство будет делать все возможное для того, чтобы украинский парламент в ближайшее время "принял закон о концессии вокруг "инвестиционного окна".

Говоря об инвестировании, Е.ЧЕРВОНЕНКО отметил, что Агентство будет требовать на государственном уровне специальной процедуры проведения тендеров, решения "земельного вопроса" и т.п. Однако при этом к потенциальному инвестору будут предъявляться жесткие требования, в частности, последний должен гарантировать выполнение своих обязательств, а иначе - он "понесет большие штрафные санкции".

"Если мы способны это сделать, - мы будем готовы к Евро-2012", - сказал Е.ЧЕРВОНЕНКО, отметив, что "в противном случае побороть проблему (подготовки - УНИАН) будет невозможно".