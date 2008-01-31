Червоненко призывает государственных чиновников выработать четкий механизм управления подготовкой Евро-2012

Киев. 31 января. УНИАН. Председатель Национального агентства по вопросам подготовки и проведения в Украине Евро-2012 Евгений ЧЕРВОНЕНКО обращает внимание государственных высокопоставленных лиц на ряд проблем в подготовке к проведению чемпионата, в частности на выработку четкого механизма управления.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По словам Е.ЧЕРВОНЕНКО, он общался с президентом УЕФА относительно финала чемпионата в Украине, и в его словах "я вижу абсолютную поддержку".

Как отметил председатель Агентства, сегодня "нет никаких разговоров о пересмотре страны, но если отдыхать, то это будет".

Среди основных проблем подготовки к Евро-2012 Е.ЧЕРВОНЕНКО также назвал отсутствие единого фонда информации, что создает значительные проблемы в инвестиционной сфере; взаимопонимание с органами местного самоуправления, которые за счет бюджета пытаются решить социальные проблемы на местах.

По убеждению Е.ЧЕРВОНЕНКО, для создания "единого инвестиционного окна" нужно сформировать базы данных инвестиционных проектов и потенциальных инвесторов, внести изменения в инвестиционное законодательство.

По словам председателя Агентства, "Мы готовы взять на себя важнейший сектор работы. Более того, мы готовы отдать лавры ФФУ. Наша задача - урегулирование всех организационных моментов". При этом он обратился ко всем политическим силам Украины с просьбой объединиться "в одно целое", избавиться от политических амбиций. "Это - проект всех: бело-голубых, помаранчевых, "сердечных", - сказал он, добавив при этом, что "...мне очень хочется, чтобы вокруг Евро-2012 была не политическая "трескотня", а консолидация... какая бы политическая сила ни была победителем, это не должно касаться Евро-2012".