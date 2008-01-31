Мировая рецессия может иметь косвенное влияние на состояние экономики Украины - эксперт

Киев. 31 января. УНИАН. Мировая рецессия может иметь косвенное влияние на состояние экономики Украины, но даже без влияния внешних факторов ситуация в социально-экономической сфере будет очень сложной для страны.

Об этом заявил руководитель информационно-аналитического центра «Форекс Клуб» Николай ИВЧЕНКО сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По мнению эксперта, произойдет увеличение стоимости кредитов, давление на национальную валюту и сокращение темпов прироста инвестиций.

«По нашим данным, рост ставок по кредитам в 2008 году составит от 1% до 17,5% в гривнях и 14% - в долларах. Кредитные ставки по годовым кредитам в гривнях за последние 2-3 месяца уже поднялись с уровня 14% до 16,5%, в долларах - с 12% до 13%», - сказал Н.ИВЧЕНКО.

Эксперт частично объясняет это увеличением стоимости привлечения ресурсов на внешних рынках украинскими банками. Еще одной причиной, считает он, является достаточно высокий уровень инфляции в прошлом году - 16,6%.

Н.ИВЧЕНКО также прогнозирует по итогам 2008 года увеличение дефицита платежного баланса до 12-14 млрд. долл.