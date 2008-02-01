Политологи прогнозируют, что во время второй сессии будет происходить перманентное блокирование работы парламента

Киев. 1 февраля. УНИАН. Политологи прогнозируют, что во время второй сессии Верховной Рады Украины будет происходить перманентное блокирование ее работы.

В частности, сегодня на пресс-конференции в УНИАН председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир ФЕСЕНКО высказал мнение, что Верховная Рада во время второй сессии будет работать «в режиме управляемого кризиса».

По его словам, будут происходить определенные колебания – от блокирования до голосования за те вопросы, у которых есть большая необходимость для правительства, Президента, и возможно, для оппозиции.

«Есть вопросы, как свидетельствует опыт прошлых созывов, по которым оппозиция и коалиция могут находить общий язык», - сказал В.ФЕСЕНКО.

По его словам, в последнее время создается впечатление, что работа всего парламента заменяется работой Согласительного совета ВР спикера и лидеров фракций. “Я не исключаю, что во время второй сессии Верховной Рады Согласительный совет будет проходить чаще, чем пленарные заседания”, - сказал В.ФЕСЕНКО.

В то же время директор Центра социальных исследований "София" Андрей ЕРМОЛАЕВ выразил мнение, что в первый день работы второй сессии депутаты дадут возможность выступить Президенту Виктору ЮЩЕНКО с ежегодным посланием, а после этого снова заблокируют трибуну ВР.

«Верховная Рада будет работать. Трибуна будет блокироваться», - сказал он.

Политолог отметил, что в ВР уже сложился перечень вопросов, во время рассмотрения которых можно заблокировать работу парламента.

В свою очередь, руководитель социологической службы "Украинский барометр" Виктор НЕБОЖЕНКО отметил, что работа парламента во многих аспектах будет зависеть и от позиции Председателя ВР Арсения ЯЦЕНЮКА.

“Он должен понять, что он первый среди равных. А у меня такое впечатление, что он несколько побаивается депутатов”, - сказал политолог.

По мнению В.НЕБОЖЕНКО, складывается впечатление, что А.ЯЦЕНЮК до конца не осознает своей роли в этом процессе.