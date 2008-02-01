Политолог Ермолаев пока не видит предпосылок для изменения формата коалиции

Киев. 1 февраля. УНИАН. Директор Центра социальных исследований "София" Андрей ЕРМОЛАЕВ на данный момент не видит предпосылок для изменения формата коалиции.

Такое мнение он высказал сегодня во время пресс-конференции в УНИАН.

“Все разговоры о попытках изменения коалиции или форсированных изменениях правительства – это, скорее, кабинетные иллюзии, чем реалии”, - сказал А.ЕРМОЛАЕВ.

По его словам, за счет мощной постоянной конкуренции, даже на уровне кадров, можно сдерживать и формировать новые информационные кризисы.

Политолог отметил, что коалицию “можно загонять в угол недееспособности”, но ее достаточно тяжело распустить. “Еще тяжелее сформировать какую-то другую. Ведь и "регионы", и "литвиновцы", и коммунисты – это не управляемые ручные силы, которым можно дать команду”, - сказал он.

Поэтому, по его мнению, варианты относительно формирования широкой коалиции или изменения формата коалиции являются не более чем фантазиями.

А.ЕРМОЛАЕВ не исключил, что в случае искусственного кризиса, организованного в работе правительства, будет сформирована переходная ситуация сроком до конца года. “До конца года, после кризисных событий вокруг правительства, возможна временная администрация во главе с исполняющим обязанности, задача которого будет заключаться в обеспечении президентских инициатив на референдуме”, - сказал А.ЕРМОЛАЕВ.