“Родители убитых детей Винничины” призывают СМИ и правозащитников помочь в расследовании убийств их детей

16:47, 01 февраля 2008
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Киев. 1 февраля. УНИАН. Общественная организация “Родители убитых детей Винничины” обращается к средствам массовой информации, правозащитным организациям и правоохранительным органам Украины с просьбой помочь в расследовании дел об убийствах детей.

Об этом сообщил на пресс-конференции в УНИАН президент организации, бывший следователь прокуратуры Василий МАЛЯРЕНКО, сын которого был убит в 2001 году, однако убийцы до сих пор не найдены.

Участники пресс-конференции обвинили правоохранительные органы, которые, по их словам, не предпринимают надлежащих мер для раскрытия преступлений, более того – часто покрывают убийц.

Как отмечали участники пресс-конференции, местные правоохранительные органы не только не способствуют расследованию дела, но и игнорируют их обращения.

“Наши жалобы рассматривались не объективно, а просто формально”, - говорят они. Родственники убитых считают, что местные работники правоохранительных органов преднамеренно “прикрывают” преступников, потому что те платят им взятки, а кое-кто из них является родственником или сыном бывших стражей порядка.

Родители погибших рассказали, что они неоднократно обращались в правоохранительные органы и органы власти, в том числе в Генеральную прокуратуру и к Президенту Украины с просьбой посодействовать в расследовании уголовных дел.

Как отмечали члены ОО “Родители убитых детей Винниччины”, отчаявшись в том, что местные правоохранительные органы раскроют дела об убийствах их детей, они решили обратиться за помощью к СМИ, правозащитным организациям и правоохранительным органам Украины с просьбой помочь в расследовании дел об убийствах детей.

В организацию “Родители убитых детей Винниччины” объединились родители детей в возрасте от 6 до 30 лет, убитых в период с 1998 по 2006 год. Они говорят, что не могут даже назвать точного количества убитых, потому что судмедэкспертиза не всегда подтверждает факт убийства. По их данным, в Винницкой области около 80 семей, дети которых были жестоко убиты. Потеряли детей более 35 семей только из самой Винницы. Всех их объединяет то, что преступления до сих пор не раскрыты.

 

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