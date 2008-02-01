Политолог Небоженко прогнозирует, что в ближайшее время начнется переформатирования политических сил в ВР

Киев. 1 февраля. УНИАН. Руководитель социологической службы «Украинский барометр» Виктор НЕБОЖЕНКО прогнозирует, что в ближайшее время начнется процесс переформатирования политических сил в парламенте.

Такое мнение он высказал сегодня во время пресс-конференции в УНИАН.

«В ближайшее время, я думаю, начнутся процессы переформатирования», - сказал политолог.

По словам В.НЕБОЖЕНКО, это доказывает последнее заявление Партии регионов, в котором говорится о необходимости формирования широкой коалиции.

Эксперт считает, что на сегодняшний день есть определенная структура, которая объединяет Партию регионов и БЮТ. «И там и там есть маленькая, но сильная группа бывших «эсдеков». А вы знаете, что «эсдеков» бывших не бывает», - отметил он. По словам В.НЕБОЖЕНКО, именно это и является «технологическим мостиком», который позволяет очень активно согласовывать деятельность.

В то же время политолог отметил, что это может привести к формированию двухпартийной системы и краху демократии в Украине. «У нас некого будет критиковать, две партии будут менять друг друга, и это плохо закончится», - сказал он.