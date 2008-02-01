Политолог Фесенко не видит оснований для создания коалиции между БЮТ и Партией регионов

Киев. 1 февраля. УНИАН. Председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир ФЕСЕНКО сомневается в возможности создания коалиции между Блоком Юлии Тимошенко и Партией регионов.

Об этом он заявил сегодня во время пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО до президентских выборов не выгодно создавать коалицию с Партией регионов. В.ФЕСЕНКО объясняет это тем, что для премьера важнее позиционировать БЮТ как главного противника Партии регионов.

“Мне кажется, что Юлия ТИМОШЕНКО постоянно думает, как можно использовать Партию регионов в нынешней политической ситуации”, - сказал он.

Также политолог допустил, что лидер БЮТ рассматривает возможность ситуативного сотрудничества с ПР, КПУ и Блоком Литвина. При этом, по его мнению, это сотрудничество будет непрямое и неофициальное.

“Официально это демонстрировать просто невыгодно”, - сказал эксперт.

В.ФЕСЕНКО отметил, что Партия регионов заинтересована не столько в переформатировании, сколько в расколе правящей коалиции.

“Я не исключаю, что нам следует ожидать не столько переформатирования коалиции, сколько попыток раскола коалиции”, - сказал он.

Также политолог допустил, что вероятный раскол коалиции может произойти в результате раскола самой фракции НУ-НС. “Так легче сделать переформатирование коалиции и создать предпосылки для раскола коалиции”, - отметил В.ФЕСЕНКО.

Насколько попытки расколоть коалицию будут удачными, будет зависеть, по мнению политолога, от персональных отношений главы правительства с Президентом.

“По моему мнению, сама ТИМОШЕНКО не хочет быстрого раскола коалиции. Но раскол коалиции является рискованным и для Президента. И Президент, и премьер заинтересованы в том, чтобы единство коалиции на определенное время сохранилось”, - сказал В.ФЕСЕНКО.

При этом, по его предположению, если конкуренция между В.ЮЩЕНКО и Ю.ТИМОШЕНКО перейдет в открытое противостояние, коалиция будет обречена на раскол.

Комментируя возможность проведения в Украине еще одних досрочных выборов в Верховную Раду, политолог отметил, что они могут состояться только в результате нового острого политического кризиса.

“Скорее всего, комплекс причин для провокации таких выборов возникнет не раньше осени. Сейчас об этом думают, но вряд ли готовы к проведению таких выборов”, - сказал В.ФЕСЕНКО. По его мнению, в проведении досрочных выборов не заинтересован и Президент Украины, поскольку его политическая сила недостаточно мощна.