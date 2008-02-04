Новый производитель автоклавного газобетона

К строительству завода по производству автоклавного газобетона планирует присту-пить в нынешнем году ЗАО «Бахчисарайский комбинат «Стройиндустрия» (г. Бахчисарай АР Крым), специализирующееся на производстве цемента и сухих строительных смесей.

Производственная мощность предприятия составит 300 000 кубометров в год. Срок реализации проекта -- три года.

Предполагается установка современного технологического оборудования ведущих еропейских производителей. Планируется, что основными рынками сбыта продукции завода станут Крым и южные регионы Украины - Херсонская, Николаевская и Запорожская облас-ти.

Комбинат «Стройиндустрия» — один из крупнейших производителей строительных материалов на юге Украины и единственное предприятие, изготавливающее цемент на Крымском полуострове, с производственной мощностью 517 000,00 т цемента в год.