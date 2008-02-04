Ряд партий и общественных организаций устроят в Северодонецке Вече, альтернативное ІІ съезду депутатов советов

Киев. 4 февраля. УНИАН. Ряд партий и общественных организаций намерены провести 23 февраля в Северодонецке альтернативное ІІ съезду депутатов всех уровней гуманитарное Вече "Один народ – одна Украина".

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил один из организаторов запланированной акции, руководитель Института национального создания государства Михаил РАТУШНЫЙ.

"Мы хотим провести акцию в Северодонецке, в городе, упоминаемом еще в "Повести временных течение", чтобы засвидетельствовать, что мы - единый народ, единое государство!" - сказал М.РАТУШНЫЙ.

По его словам, организаторы акции сознательно отказываются от активного привлечения к акции представителей Западной Украины, во избежание обвинений в национализме. Вместо этого они планируют провести мероприятие при участии граждан Центральной и Восточной Украины. В целом, по данным оргкомитета, ожидается, что на Вече соберется по меньшей мере 5 тыс. человек.

Участники акции будут раздавать книги, брошюры, аудиокассеты и другие материалы на тему исторического единства украинских земель и украинского народа.

Запланированный на этот же день ІІ съезд депутатов всех уровней М.РАТУШНЫЙ назвал "недружелюбным актом к нашему государству". Он также сообщил, что имеет данные, свидетельствующие о финансировании этого съезда определенными силами из России.

"Гуманитарная" помощь из России имеет эквивалент 200 тысячам долларов", – сказал М.РАТУШНЫЙ. "Мы надеемся, что 23 февраля в Северодонецк приедет каждый сознательный гражданин, единственное требование к которому – иметь при себе Украинский государственный флаг", – заметил он.

Другой участник пресс-конференции, народный депутат от БЮТ Юрий ГНАТКЕВИЧ отметил, что последние исследования свидетельствуют, в частности, об увеличении количества граждан Украины, которые родным языком считают украинский, а в целом – об отсутствии вопросов, которые могли бы повлечь серьезные конфликты в обществе.

"Среди простого народа нет проблем, которые привели бы к каким-то конфликтам", – сказал депутат.

По убеждению Ю.ГНАТКЕВИЧА, русскоязычное население Украины должно интегрироваться в процесс ее национального возрождения, чем "напуганы противники этого".

Также от имени организаторов М.РАТУШНЫЙ выразил уверенность, что у всех "хватит мудрости", чтобы не допустить провокаций.

"Со своей стороны мы сделаем все, чтобы не допустить их. В конце концов, обратимся к правоохранительным органам", – сказал он.

Один из лидеров УНА-УНСО Игорь МАЗУР добавил, что в случае появления людей, которые будут пытаться применить силу против Вече, их будут передавать стражам порядка.

"Мы будем этих людей задерживать и отдавать правоохранительным органам", – сказал он.

Как сообщал УНИАН, на 23 февраля 2008 года запланировано проведение в Ледовом дворце спорта Северодонецка ІІ съезда депутатов всех уровней.

Первый съезд депутатов и государственных служащих разных уровней восточных, южных и некоторых других областей Украины в городе Северодонецке Луганской области состоялся 28 ноября 2004 года. На этом съезде в выступлениях руководителей государственных администраций, председателей областных советов Донецкой, Луганской, Харьковской, Одесской и других областей, народных депутатов Украины звучали призывы о нарушении суверенитета, территориальной целостности Украины, ее расколе и образовании отдельных территориальных объединений.