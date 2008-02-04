Бойко заявляет о несанкционированном отборе газа «Нафтогазом»

Киев. 4 февраля. УНИАН. Народный депутат от Партии регионов, заместитель председателя парламентского комитета по вопросам ТЭК Юрий БОЙКО заявляет о несанкционированном оборе газа НАК «Нафтогаз Украины» из подземных хранилищ газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.БОЙКО заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

"Мы привыкли к громким заявлениям сегодняшнего премьер-министра госпожи ТИМОШЕНКО и думаем, что основная цель этих заявлений - отвлечение внимания общества от реальной ситуации на газовом рынке, которая сложилась в результате несанкционированного отбора газа и задержки платежей, поскольку она понимает, что рано или поздно придется отвечать за эти действия, и необходимо отвлечь внимание общества", - сказал он.

По словам Ю.БОЙКО, с начала нового года НАК "Нафтогаз Украины" не заключил договора на покупку газа и несанкционированно отбирает газ из подземных хранилищ. При этом он добавил, что сума несанкционированно отобранного газа на сегодня составляет 2 млрд. грн.

"Сегодняшняя ситуация по несанкционированному отбору газа, где нет договоров на поставки газа на январь, она очень позорная…", – отметил он.

Как сообщалось, ранее Ю.БОЙКО уже заявлял, что бездоговорный отбор газа приведет к политическому скандалу. «С первого января этого года начался бездоговорный отбор газа из газопроводов, и это действительно будет политический скандал для нашей страны, и я считаю, что Президент своевременно рассматривает этот вопрос на заседании СНБО», - считает Ю.БОЙКО.

В свою очередь, НАК “Нафтогаз Украины” заявила, что по состоянию на 25 января т.г., в соответствии с распоряжением Кабинета Министров №57-р от 09.01.08 “Об утверждении прогнозного баланса поступления и распределения природного газа на 2008 год», осуществила все необходимые процедуры для формирования баланса природного газа на январь 2008 года. Компания на протяжении января предоставила СП “УкрГаз-Энерго” и ОАО “Укрнафта” договора о закупке природного газа для последующего снабжения потребителей Украины.

В свою очередь премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО неоднократно заявляла, что настаивает на том, чтобы все посредники в газовых отношениях между Украиной и Россией должны быть ликвидированы. Ю.ТИМОШЕНКО убеждена, что ликвидация «РосУкрЭнерго» как посредника на газовом рынке приведет к снижению цены на газ для Украины.