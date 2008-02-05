ТПУ выявила нарушения при проведении госзакупок в системе исполнения наказания на более чем 200 млн. грн.

Киев. 5 февраля. УНИАН. Тендерная палата Украины в результате проверок, проведенных в 2007 году, выявила нарушения при проведении государственных закупок товаров и услуг Государственным департаментом Украины по вопросам исполнения наказания и подчиненными ему исправительными учреждениями на сумму более 200 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель правления ТПУ Владимир ЛАБА сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По данным ТПУ, почти 90% процедур закупок продуктов питания для исправительных учреждений проводились формально, в интересах определенных коммерческих структур, что давало возможность этим структурам распоряжаться государственными средствами.

В.ЛАБА отметил, что одной из причин нанесения государству ущерба является то, что Госдепартамент по вопросам исполнения наказания и подчиненные ему учреждения не проводили предварительного изучения и анализа рынка продуктов и цен, в результате чего продукты закупались по завышенным ценам. «Результатом этого стало неэффективное использование государственных средств, факты «откатов», и, соответственно, происходило огромное – 20-30% - перечисление средств посредническим структурам», - сказал В.ЛАБА.

Он также сообщил, что о выявленных фактах нарушений будут проинформированы правоохранительные органы, Секретариат Президента и правительство.