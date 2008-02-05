Руководство Тендерной палаты заявляет о росте спекуляций вокруг темы госзакупок

Киев. 5 февраля. УНИАН. В последнее время на теме проведения государственных закупок растет число спекуляций на предмет невозможности или сложностей с их проведением.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил председатель правления Тендерной палаты Украины Украины Владимир ЛАБА.

Как передает корреспондент УНИАН, он отметил, что в ТПУ внимательно отслеживают информацию СМИ, касающуюся проведения госзакупок, и приходят в выводу, что в некоторых случаях она имеет заказной характер. Также, отметил В.ЛАБА, когда он слышит, что некоторые «деловые круги» высказывают недовольство условием проведения госзакупок, то прекрасно понимает, что эти «круги» - не что иное, как «те дельцы, которые сегодня искусственно создают критическую ситуацию в сфере закупок».

«Кто сегодня может это делать? Тот, кто занимает более-менее монопольное положение. Это поставщики нефтепродуктов - они просто не хотят принимать участия в госзакупках. Если речь идет о закупке продуктов или горячего питания для школ, то на сегодняшний день этим занимаются комбинаты общественного питания. Они фактически не несут никаких затрат – работают на школьном оборудовании и не платят за электроэнергию. Они лишь закупают продукты и готовят. Другая часть – те, кто поставляет продукты питания, во многих случаях через связанных между собой лиц, фактически диктуя цены и условия поставок. Они искусственно усложняют ситуацию, заявляют, что надо платить за каталог, хотя внесение в него бесплатное, они обвиняют ТПУ за взимание каких-то платежей. Но ТПУ - общественная организация и не ведет коммерческой деятельности», - отметил В.ЛАБА.

Он считает, что такие действия происходят в ответ на то, что ТПУ контролирует проведение госзакупок и ведет реестр недобросовестных участников процедур, в который вошло уже несколько сотен предприятий и фирм.