На Берлинском кинофестивале Украина представит 5 фильмов

Киев. 5 февраля. УНИАН. На европейском рынке в рамках кинофестиваля в Берлине, который будет проходить с 7 по 17 февраля, Украина представит свои 5 фильмов современных кинематографистов.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН директор Украинского кинофонда Андрей ХАЛПАХЧИ.

По его словам, для кинопоказов на фестивале будут представлены: полнометражный фильм "У реки" Евы НЕЙМАН и короткометражные: “Приблуда” Валерия ЯМБУРГСКОГО, “Таксист” Романа БОНДАРЧУКА, “Клятва” Марины ВРОБЫ, “На грани” Артема СУХАРЕВА и Никиты РАТНИКОВА.

А.ХАЛПАХЧИ сообщил, что участие Украины в этом международном фестивале будет проходить под эгидой МБФ “Украина 3000” и при поддержке компании “Nemiroff”, которая полностью взяла на себя финансирование мероприятий, связанных с представлением нашей страны на Берлинале-2008.

Он отметил также, что впервые в истории Берлинского кинофестиваля 12 февраля в бальном зале всемирно известной гостиницы Adlon Kempinski возле Бранденбургских ворот состоится торжественный прием-презентация украинского кино, организованный совместно Украинским учредительством и МКФ “Молодость”. В мероприятии примут участие свыше 250 ключевых фигур международной киноиндустрии, известных кинорежиссеров, актеров, продюсеров, кинокритиков, а также официальные лица из Украины, руководство Берлинского кинофестиваля, высокие должностные лица Берлина и Германии. Аналогичная вечеринка была устроена на 60-м Каннском кинофестивале.

А.ХАЛПАХЧИ подчеркнул, что для Украинского фонда проект станет первым мероприятием программы популяризации отечественного кино, в которой в первом полугодии этого года последующими событиями станут: Фестиваль украинского кино в Польше(Варшава и Краков), проведение Недели украинского кино в Париже, презентация украинского кино на Каннском фестивале и представление украинского кино на Московском МКФ.

Впервые на международном уровне будет представлен Каталог украинского кино за последний год и сборник короткометражных фильмов на DVD.

Представитель фонда “Украина 3000” Андрей МИРОШНИЧЕНКО в свою очередь обратил внимание, что впервые Украинской кинофонд будет представлен на берлинском кинорынке и будет иметь отдельный стенд. “На этом стенде будет представлено украинское кино как художественное, так и документальное, полный метр и короткий. Кроме того, впервые в истории на берлинском кинорынке на показе будут представлены украинские работы. Впервые мы вывозим полный формат каталога украинского кино”, - отметил он.

Относительно официального приема в Берлине А.МИРОШНИЧЕНКО отметил, что такие приемы являются традиционными и без них невозможно представить ни Украину в целом, ни украинскую культуру, ни украинское кино как отдельную область. “Таким образом мы двигаемся дальше и считаем, что представление украинского кино на берлинском кинорынке является мощным толчком, особенно тогда, когда государство заявило, что кино является одним из важных приоритетов развития страны," – сказал он.

Справка УНИАН. Украинский кинофонд – частная организация, основной целью деятельности которой является ознакомление зарубежных кинофестивалей и публики с классическими и новейшими украинскими фильмами, и популяризация украинского кино в целом. Кинофонд был презентовано в прошлом году в рамках Киевского международного кинофестиваля “Молодость”.