Киев. 7 февраля. УНИАН. Работники Госавтоинспекции нарушают закон, если без решения суда изымают водительские права.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщили председатель правления общественной организации “Союз водителей” Сергей ОВЧИННИКОВ, член правления Института “Республика” Владимир ЧЕМЕРИС, эксперт по вопросам защиты прав человека Людмила КОВАЛЬ и адвокат Вадим ВОЛОДАРСКИЙ.

В частности, Л.КОВАЛЬ отметила, что задачей ГАИ является не только наказывать водители, но и обеспечивать нормальное движение на дорогах.

“Компания, которая была организована 10 января, продемонстрировала, что не обязательно соблюдать законы, собственно власть демонстрирует, что законы не писаны. Эти меры абсолютно незаконные”, - сказала она, напомнив, что инспекторы ГАИ еще в 2004 году были лишены права изымать водительские права.

Л.КОВАЛЬ подчеркнула, что лишать прав должен только суд, а "гаишник", который изымает эти документы, вершит самосуд – нарушает презумпцию невиновности.

Она убеждена, что перед тем как бороться с нарушителями правил дорожного движения нужно выявить настоящие причины этого явления. По ее словам, водители, которые спешат на деловые встречи, в больницу вынуждены идти на нарушение, ведь плохое состояние дорог и неработающая дорожная инфраструктура приводит к многочисленным пробкам.

В свою очередь, член правления Института “Республика” В.ЧЕМЕРИС сообщил, что с 10 января по 2 февраля инспекторы ГАИ без суда изъяли 124 тыс. 116 водительских удостоверений, в то же время суды приняли к рассмотрению 109 тыс. 402 дела, ведь часть протоколов была составлена с нарушениями. Он добавил, что вынесены постановления о лишении прав только в 24 тыс. 769 случаях – в 28%, по остальным случаям суд принял решение не изымать права, тем сам доказал, что инспектор действовал незаконно.

“По сути судьи признают право изымать права водителя лишь в одном случае – в случае алкогольного опьянения”, - добавил он.

В.ЧЕМЕРЕС отметил, что в соответствии со статистикой, не смотря на такие меры ГАИ, количество погибших на дорогах возросло.

Он добавил, что когда инспекторы ГАИ изымают права, они ссылаются на соответствующий указ Президента и приказ министра внутренних дел.

“Указ есть, но в нем ни одного слова не сказано о том, что можно забирать права. А приказа министра внутренних дел нет. Поэтому обжаловать в суде можно только действия рядовых работников ГАИ. Таким образом руководство МВД подставило рядовых”, - сказал он.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на пресс-службу Департамента ГАИ МВД Украины, по состоянию на 7 февраля работники Госавтоинспекции зафиксировали 764699 фактов нарушений Правил дорожного движения, выявили 33387 фактов управления транспортными средствами в нетрезвом состоянии.

Кроме того, выявлены 103696 фактов создания аварийной обстановки на улицах и автодорогах, вынесены 30411 постановлений о лишении нарушителей права управления, вынесены 76490 постановлений о наложении штрафа за нарушение ПДД. По состоянию на 7 февраля изъяты по решению судов 30281 удостоверение водителей.

Справка УНИАН. С целью выполнения требований Указа Президента Украины от 20 ноября 2007 года № 1121/2007 “О безотлагательных мероприятиях по обеспечению безопасности дорожного движения” и стабилизации состояния аварийности на автодорогах государства на протяжении месяца, с 10 января по 10 февраля текущего года, подразделениями ГАИ проводится широкомасштабная оперативно-профилактическая отработка.