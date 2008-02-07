За пять лет деятельности «КиевЭкспоПлаза» количество выставочных мероприятий возросло в 3 раза – до 114 выставок в 2007 году

Киев. 7 февраля. УНИАН. За пять лет деятельности выставочного центра «КиевЭкспоПлаза» количество выставочных мероприятий возросло в 3 раза – до 114 выставок в 2007 году.

Об этом сегодня в ходе пресс-конференции в УНИАН, посвященной итогам работы «КиевЭкспоПлаза» за 5 лет, сообщил генеральный директор выставочного центра Игорь КОЛГАТИН.

По его данным, в «КиевЭкспоПлаза» за пять лет было проведено 412 выставок, в которых приняли участие более 28 тысяч компаний, из которых 6,5 тысяч - зарубежных, выставки посетило 2,2 млн человек.

И.КОЛГАТИН также сообщил, что в 2007 году общая площадь проведенных центром выставок составила 379,4 тыс. кв. м., что на 17% больше чем в 2006 году. «В 2007 году в выставках приняли участие 9 тыс. 611 компаний, в том числе 1 тыс. 829 иностранных из 59 стран мира, организаторами выставок выступили 20 компаний из Украины, России, Германии и Турции. В прошлом году выставки, проходившие в «КиевЭкспоПлаза», посетили 612 тыс. 275 человек», - добавил И.КОЛГАТИН.

По его мнению, «с появлением современных выставочных площадок в 2003 году, был дан мощный толчок росту национальных и международных выставок в Украине, расширению деловых контактов, налаживанию внешнеэкономических связей с мировым сообществом - начался новый период качественного развития украинского выставочного бизнеса».

И.КОЛГАТИН убежден, что сегодня выставочная отрасль Украины находится на пике своего развития. «Благодаря международным выставкам, конгрессам, конференциям, форумам Украина занимает почетное место на выставочной карте Европы. Опыт работы украинских выставочных компаний принимают во внимание при реализации новых выставочных проектов коллеги из России, Польши, Румынии, Венгрии, Словакии, Чехии», - сказал гендиректор «КиевЭкспоПлаза».

Вместе с тем он отметил, что на сегодняшний день объемы профессиональных выставочных площадей в Киеве являются недостаточными. «Сейчас в Киеве 60 тыс. выставочных площадей, из которых половина приходится на «КиевЭкспоПлаза», но с учетом темпов роста выставочной отрасли этого явно недостаточно», - подчеркнул И.КОЛГАТИН.

Подытоживая он отметил, что «выставочная деятельность играет важную роль в создании позитивного инвестиционного климата государства”.