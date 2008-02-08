«АэроСвит» по итогам 2007 года планирует получить 8 млн. долл. чистой прибыли - гендиректор компании

Киев. 8 февраля. УНИАН. «АэроСвит», по предварительным данным, по итогам 2007 года ожидает получить 8 млн. долл. чистой прибыли, по сравнению с убытком в прошлом году.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил генеральный директор компании Аарон МАЙБЕРГ.

По его словам, доход компании вырос, по сравнению с 2006 г., на 38% - до 422,36 млн. долл. В этом году компания ожидает увеличить доход более чем на 51% - до 640,22 млн.долл.

Как отметил А.МАЙБЕРГ, компании удалось в 2007 г. вернуться к прибыльной работе благодаря реструктуризации и частичной смене менеджмента.

Он также добавил, что авиакомпания «Донбассаэро», стратегическим инвестором которой является «АэроСвит», в прошлом году также вышла на прибыльную работу. «При ее ("Донбассаэро" - УНИАН) незначительных оборотах порядка 60 млн. долл. у нее было накоплено 13-14 млн. долл. убытка. Компания закончила прошлый год с позитивным результатом, доходы компании выросли до 80 млн. долл.», - сказал он.

Напомним, ЗАО «Авиакомпания «АэроСвит» летом прошлого года выиграла конкурс Донецкого городского совета по привлечению стратегического отраслевого инвестора для авиакомпании «Донбассаэро». Согласно договоренности, 25,01% авиакомпании принадлежит горсовету, 74,99% - «АэроСвиту”.

Как сообщал УНИАН, «АэроСвит» в 1-м полугодии 2007 г. получил 3,5 млн. долл. убытка.

Авиакомпания «АэроСвит - Украинские авиалинии» в 2008 году намерена увеличить перевозку пассажиров на 45%, по сравнению с 2007 г., до 2,988 млн. человек.

«Планируем перевезти почти 3 млн. пассажиров - без 12 тыс.», - сказал генеральный директор компании Аарон МАЙБЕРГ.

По данным гендиректора компании, в 2007 г. объемы пассажирских перевозок составили 2,054 млн. - на 31,5% больше, чем в 2006 г., пассажирооборот вырос на 27,4% - до 4,5 млрд. пасс./км. Коэффициент занятости пассажирских кресел на регулярных рейсах вырос на 5,4% - до 73,3%. Количество рейсов выросло на 17,2% - до 24,8 тыс.

Справка УНИАН. Компания "АэроСвит - Украинские авиалинии" – ведущий авиаперевозчик Украины.

В период летней навигации 2007 г. компания "АэроСвит" обслуживает 11 внутренних воздушных линий и свыше 60 международных, включая 6 дальнемагистральных - в Нью-Йорк, Торонто, Пекин, Шанхай, Дели и Бангкок.

Компания эксплуатирует 17 воздушных судов производства корпорации Boeing.