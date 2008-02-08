«Аэросвит» планирует в первом квартале подписать соглашение о поставке 10 региональных самолетов «Эмбраэр» или «Бомбардье»

Киев. 8 февраля. УНИАН. «АэроСвит» планирует в первом квартале этого года подписать соглашение о поставке 10 региональных самолетов «Эмбраэр» (Embraer) или «Бомбардье» (Bombardier)

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил генеральный директор компании Аарон МАЙБЕРГ.

«Мы на финальной стадии подписания сделки по самолетам небольшой вместимости, на 70-90 кресел. Сегодня - финишная прямая, осталось два производителя – «Эмбраэр» и «Бомбардье». И в этом квартале с одним из них мы подпишем соглашение на покупку 10 самолетов», - сказал он.

По словам А.МАЙБЕРГА, первые три самолета компания получит в 2009 г., остальные – до середины 2011 г.

Относительно покупки дальнемагистральных самолетов он сказал, что такое соглашение в ближайшее время подписываться не будет. «Сегодня выпускаемых самолетов на рынке не хватает, 2007 год был пиком развития гражданской авиации, все, что можно было купить - все было куплено», - сказал он. По словам гендиректора, ведущие производители – «Боїнг» и «Эйрбас» - задерживают поставки новых самолетов. «Когда мы говорим о дальнемагистральных самолетах, доступных к покупке, – это 2014-2016 гг.», - уточнил А.МАЙБЕРГ.

Как сообщал УНИАН, летом 2006 г. авиакомпания "АэроСвит" направила крупнейшим в мире производителям авиатехники Boeing и Airbus официальный запрос относительно поставок средне- и дальнемагистральных самолетов нового поколения. Это являлось составной частью плана стратегического развития авиакомпании до 2011 года и на последующий период.

18-19 декабря 2006 г. авиапроизводители Boeing и Airbus представили авиакомпании свои предложения.

В качестве наиболее перспективных среднемагистральных воздушных судов для комплектации флота "АэроСвит" рассматривает самолеты семейства Боїнг-737 Next-Generation и новые модификации аэробусов линейки А-320. Среди дальнемагистральных лайнеров – предлагаемую компанией "Боинг" линию самолетов В-787, а от концерна "Эрбас" – самолеты А-350. Ранее планировалось, что уже с 2008 г. начнется пополнение флота компании среднемагистральными самолетами нового поколения, к 2011 г. флот составит 24 самолета. Дальнемагистральный флот начнут пополнять с 2010 г., в 2014 г. планируется закончить реновацию и иметь 8 таких самолетов.

В апреле 2007 г. руководящий комитет авиакомпании «АэроСвит – Украинские авиалинии» по выбору поставщика воздушных судов для расширения и обновления флота перевозчика определил как предпочтительное предложение корпорации Boeing по поставке среднемагистральных самолетов нового поколения. По дальнемагистральным решение не принято.