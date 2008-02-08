”АэроСвит» весной откроет два новых авианаправления из Киева - в Тбилиси и Алматы

Киев. 8 февраля. УНИАН. Авиакомпания «АэроСвит - Украинские авиалинии» весной т.г. откроет два новых направления - Киев-Тбилиси и Киев-Алматы.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил генеральный директор компании Арон МАЙБЕРГ.

В частности, полеты в Тбилиси начнут осуществлять с 30 марта, с частотой пять раз в неделю. Полеты в Алматы начнут с 26 апреля. При этом сначала будет один рейс в неделю, с 28 мая – два, с 16 июня – три рейса в неделю.

По словам А.МАЙБЕРГА, открытие этих рейсов позволит создать вторую «стыковочную волну» в «Борисполе» - вечернюю. Первая волна в аэропорту с 11.00 до 15.00.

Как отметил гендиректор, в этом году компания также увеличит частотность на всех дальнемагистральных линиях, кроме Нью-Йорка, а также на среднемагистральных линиях в Северную и Центральную Европу, в южном и восточном (по отношению к Киеву) направлениях. В частности, рейсы в Торонто, Дели вырастут с двух до трех раз в неделю, в Пекин – с трех до четырех, Шанхай – до 2-х, Бангкок – с трех до пяти.

Справка УНИАН. Компания "АэроСвит - Украинские авиалинии" – ведущий авиаперевозчик Украины.

В период летней навигации 2007 г. компания "АэроСвит" обслуживала 11 внутренних воздушных линий и свыше 60 международных, включая 6 дальнемагистральных - в Нью-Йорк, Торонто, Пекин, Шанхай, Дели и Бангкок.

Компания эксплуатирует 17 воздушных судов производства корпорации Boeing.

В настоящее время 62% ее акций принадлежат украинским собственникам, в частности, Фонду госимущества Украины - 22,4%, компаниям “ГенАвиаИнвест” - около 25%, “Укринфоконсалт” - 9,8% и “Бюро” - 4,8%. Доля акций нидерландской компании Gilward Investments B. V. составляет около 38%.