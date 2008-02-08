Государство задолжало работникам предприятий зоны отчуждения 1 млрд. грн. - Атомпрофсоюз

Киев. 8 февраля. УНИАН. Государство задолжало работникам предприятий зоны отчуждения 1 млрд. грн.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил представитель Чернобыльской территориальной организации Атомпрофсоюза Николай ТЕТЕРИН.

“Действующая система начисления доплаты за работу в зоне отчуждения не соответствует законодательству”, - сказал Н.ТЕТЕРИН.

По его словам, на основании ст.39 Закона “О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы” от 28 февраля 1991 года гражданам, которые работают на территориях радиоактивного загрязнения, а именно - в зоне обязательного отселения, осуществляется доплата в размере трех минимальных заработных плат.

Представитель профсоюза добавил, что постановлением Кабинета министров “О доплатах и компенсациях лицам, работающим в зоне отчуждения и зоне обязательного отселения после полного отселения жителей” от 29 января 2003 года была установлена доплата за работу в зоне отчуждения в 9-кратном размере для граждан, работающих в зоне обязательного отселения, и начисляется премия в размере до 50% тарифной ставки (должностного оклада) с учетом доплат и надбавок, предусмотренных законодательством.

“Таким образом, размер ежемесячной доплаты за работу в зоне отчуждения должен составлять 27 минимальных зарплат плюс 50% премии от этой суммы”, - считает Н.ТЕТЕРИН.

По его словам, в таком случае каждому работающему в зоне отчуждения с 1 января 2003 года должно быть оплачено дополнительно от 240 тыс. грн. до 340 тыс. грн. При количестве таких лиц, а это около 3,5 тысяч, для выплат необходимо свыше 1 млрд. грн.

В то же время, Н.ТЕТЕРИН отметил, что при определении доплат за работу в зоне отчуждения применялось постановление Кабмина от 26 июля 1996 года, при этом доплата составляла 118,8 грн. (с 11 апреля 2007 года – 264 грн.)

Он отметил, что для решения этого вопроса на государственном уровне Чернобыльская территориальная организация Атомпрофсоюза начинает процедуру коллективного трудового спора.