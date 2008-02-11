Премьера!День святого Дон Жуана на «Интере»!

Последняя воля самого известного героя-любовника в новом художественном фильме Андрея Бенкендорфа «Исповедь Дон Жуана» в воскресенье, 17 февраля в 22.55 на главном телеканале страны. Вслед за днем св. Валентина на «Интере» мы празднуем день св. Дона Жуана!

Легендарный любовник скоро покинет этот мир – врачи уже изрекли свой приговор, отпустив ему последний день жизни. Но внезапно Дон Жуан решает очистить свою душу перед лицом церкви - исповедаться. Разумеется, никто из священников не хочет выслушивать признания известного во всей Испании грешника. Прийти к умирающему соглашается лишь молодой монах. Именно ему суждено узнать великую тайну - в обыденном, плотском понимании этого слова Дон Жуан не был любовником ни одной из своих женщин…

Факты:

Изначально роль Дона Жуана должен был сыграть Армен Джигарханян – абсолютная звезда советского кинематографа. Увы, по состоянию здоровья актер неожиданно выбыл из проекта. Его заменил великолепный Нодар Мгалоблишвили - граф Калиостро из «Формулы любви».

А озвучил еще один известный актер Альберт Филозов, известный по фильмам «Мери Поппинс, до свидания» (Мистер Бенкс) и «Рыжий, честный, влюбленный» (Папа-лис). Это не первая роль Мгалоблишвили, где тот говорит «не своим голосом» – к примеру, в «Формуле любви» его озвучивал… Армен Джигарханян.

Вторую по значимости роль в ленте «Исповедь Дон Жуана» играет молодой перспективный актер Артем Ткаченко («Меченосец», «Индиго»)

Смотрите премьеру телефильма «Исповедь Дон Жуана» на телеканале «Интер» в воскресенье, 17 февраля в 22.55 (производство Inter Media Production (группа «Интер»).

«Исповедь Дон Жуана»

Режиссер: Андрей Бенкендорф,

В ролях: Нодар Мгалоблишвили, Артем Ткаченко, Василий Баша, Елена Фесуненко.

Телеканал «Интер» – общенациональный канал. В эфире с октября 1996 р. Техническое покрытие в панели GFK – 99,5 %. Входит в медиа-группу «Интер» наряду с телеканалами НТН, К1, К2, «Энтер», «Энтер-Фильм», «Мегаспорт». Среднесуточная доля аудитории «18+» в январе составила 24,1% в национальной панели. Председатель правления – Сергей Созановский; генеральный продюсер – Анна Безлюдная. www.inter.ua

«Inter Media Production» - кинокомпания. Пришла на телевизионный рынок Украины в 2006 году.

Основной вид деятельности - производство художественных фильмов и сериалов. Входит в группу компаний «Интер».www.imp.com.ua

Контактное лицо: Денис Замрий

Директор по маркетингу Inter Media Production

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