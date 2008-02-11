В Украине около 50 тыс. молодых людей пользуются карточками ISIC, по которым получают свыше 500 видов дисконта

Киев. 11 февраля. УНИАН. В Украине на сегодняшний день около 50 тысяч молодых людей пользуются карточками ISIC - Международное удостоверение личности студента, по которому получают свыше 500 видов дисконта.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН генеральный директор Главного представительства ISIC в Украине Александр ЯБЛОНСКИЙ.

Он отметил, что в реализации проекта “ISIC – Украина» начинается новый этап. В частности, речь идет о том, что определена компания, которой предоставлены права и обязанности по управлению сетью представительств ISIC в Украине, то есть она будет координировать работу других 8 разных организаций, которые занимаются реализацией отмеченного проекта в нашей стране. Ею стала компания «Эс Ти Ай Украина», которая теперь имеет статус лицензионной власти ISIC в Украине.

«Наша задача, - отметил А.ЯБЛОНСКИЙ, комментируя дальнейшую работу «Эс Ти Ай Украина», - открывать возможность другим организациям, университетам, просто компаниям, которые видят себя в развитии дистрибюции Асика.

Он проинформировал, что сегодня и завтра в Киеве проводится конференция представителей Международной ассоциации ISIC, главной целью которой является обмен опытом и презентация новейших технологий и проектов, направленных на развитие студенческих и молодежных образовательных путешествий, программ культурного обмена и создание дисконтного пространства для студентов Украины.

Присутствует на пресс-конференции генеральный директор WYSETC (Всемирной молодежной конфедерации студенческих и молодежных образовательных путешествий), структурным подразделением которой является ISIC, Дэвид ДЖОНС отметил, что ISIC было создано 40 лет тому назад, в 1968 году при содействии UNESCO. Сегодня ISIC – единственное признано в 118 странах мира официальное удостоверение личности и статуса студента – предоставляет владельцу право получать свыше 35 тыс. скидок (в этих 118 странах) на транспорт, проживание, питание, связь, развлечения и покупки.

“Наша задача на сегодняшний день показать украинской стороне необходимость признания ее как очень важной и ценной контрибуции в развитии украинского студенческого, молодежного движения для путешествий и образования. Наша задача создать ценность для этой карточки, ценность, которую мы развиваем в Украине в течение последних 8 лет”, - добавил Д.ДЖОНС.

В свою очередь генеральный менеджер ISIC Мартайм де ВИН проинформировал, что по всему миру на сегодняшний день ежедневно выпускается свыше 4 млн. отмеченных карточек. Он подчеркнул, что самые значительные скидки предоставляются владельцу именно во время путешествий.

“На сегодняшний день свыше 150 вузов в разных странах используют ISIC в качестве колбрендовой карточки, то есть она одновременно является внутренним удостоверением личности и остается международной студенческой карточкой. До этого стоит прибавить около 40 банков, которые имитируют ISIC также как финансовый колбренд и в данном случае эта карта является и платежной и удостоверением личности студента”, - отметил он.

Согласно информации А.ЯБЛОНСКОГО, стоимость карточки ISIC для украинской молодежи сроком действия около года составляет 38 грн., при том, что в странах Западной Европы – около 15 евро. Перечень офисов, где оформляются карточки, размещен в Интернете на сайте ISIC.