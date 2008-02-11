Инвесторы дома в с. Софиевская Борщаговка под Киевом заявляют об отказе застройщиков оформить их право собственности на квартиры

Киев. 11 февраля. УНИАН. Пайщики строительства жилого дома в с. Софиевская Борщаговка (Киево-Святошинский район, Киевская область) заявляют от отказе застройщиков оформить их право собственности на квартиры.

Об этом сообщил адвокат пайщиков Ярослав ЛУКЬЯНЕНКО сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, в 2004 году компания-застройщик ООО «Био-Орияна» начала строительство жилого дома по ул. Ленина, 46 в с. Софиевская Борщаговка за средства пайщиков. 9-этажный дом на 158 квартир с магазинами и офисными помещениями был сдан в эксплуатацию 11 сентября 2006 года.

Адвокат подчеркнул, что пайщики, заключившие с компанией-застройщиком инвестиционные договора и взявшие кредит под строительство жилья, должны были получить свидетельство о праве собственности на квартиры через две недели после введения дома в эксплуатацию.

Однако, по словам Я.ЛУКЬЯНЕНКО, ООО «Био-Орияна» не подписывает акт приема-передачи квартир с пайщиками, заселившимися в дом, что делает невозможным регистрацию права собственности на жилье в БТИ. По его информации, основатели компании-застройщика на общем собрании приняли решение не оформлять квартиры в собственность пайщикам.

Адвокат отметил, что в сентябре 2007 года исполнительным комитетом Софиевско-Борщаговского сельсовета было принято решение об оформлении в собственность этого жилого дома ООО «Био-Орияна».

«Мы представляем 46 человек, которые не могут получить в собственность то, за что они заплатили», - сказал он.

По данным адвоката, пайщики начали вкладывать средства в строительство дома, когда компания-застройщик имела в своем распоряжении только арендованный участок земли. На то время стоимость квартир в будущей новостройке составляла 2,5 тыс. грн за 1 кв. м, а офисных помещений – 2 тыс. грн. за 1 кв. м.

«На сегодняшний день эти квартиры стоят намного дороже. На кону миллионы гривень, возможно, десятки миллионов», - добавил он.

Я.ЛУКЬЯНЕНКО также отметил, что несколько владельцев офисных и жилых помещений в доме начали разбирательство в Киево-Святошинском райсуде.

По данным экс-директора ООО «Био-Орияна» Тамары СКОВОРОДИНСКОЙ, которая была пайщиком «по ряду квартир, которые она переуступила гражданам», 152 человека заселились в дом с разрешения ООО «Био-Орияна», заплатив компании за разницу между запроектированной и построенной площадью.

По мнению адвоката, остальные пайщики не обращаются в суд из-за нехватки средств, поскольку при подаче искового заявления в суд необходимо уплатить госпошлину в размере 1,7 тыс. грн.

Инвесторы дома обращаются к Президенту Украины и правоохранительным органам с просьбой разобраться в ситуации.