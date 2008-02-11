Тендерная палата может стать политическим инструментом в президентской избирательной кампании – политолог

Киев. 11 февраля. УНИАН. Тендерная палата Украины может стать политическим инструментом в контексте президентской избирательной кампании 2009 года.

Nакое мнение на пресс-конференции в УНИАН высказал сегодня руководитель социологической службы «Украинский барометр» Виктор НЕБОЖЕНКО.

По его словам, в настоящее время общественная организация "Тендерная палата Украины", «преодолев свои контролирующие и регуляторные функции, вышла на уровень политического влияния».

«Сейчас государственные закупки Тендерной палаты превратились в совершенный, отточенный механизм принудительного коррумпирования местной власти, малого и среднего бизнеса. Тендерная плата вышла на такой уровень влияния, что она не просто создает угрозы для (единства) демократической коалиции или для деятельности Верховной Рады, но она может влиять на будущие выборы», - сказал В.НЕБОЖЕНКО.

Он также отметил, что большинство тендерных закупок проводится на местном уровне, и здесь путем разделения по политическому признаку на лояльный или нелояльный бизнес может осуществляться политическое влияние на электорат.

В этой связи политолог указал также на симптоматичный кризис в Верховной Раде при попытке внесения в повестку дня вопроса об изменении тендерного законодательства.

«При открытии новой сессии камнем преткновения оказалась не проблема НАТО, не драка между главой МВД и мэром, а обсуждение закона о госзакупках. Именно это привело к кризису. А дальше пошло хуже: ЯЦЕНЮК (председатель ВР Арсений ЯЦЕНЮК) чуть не потерял свое рабочее место после того, как начались процессы сбора подписей в пользу его отставки, инициированные не из оппозиции, а прежде всего из демократической коалиции», – отметил политолог.

Политолог указал также, что коалиционное правительство, возглавляемое Юлией ТИМОШЕНКО, все еще не обнародовало свою четкую позицию в отношении изменений законодательства в данной сфере.

«Непонятна роль премьер-министра. Юлия Владимировна так активно работает с антикоррупционной риторикой, особенно там, где она не контролирует власть. Она, в частности, прекрасно разбирается с Фондом госимущества. А вот найти антикоррупционные ответы о будущем госзакупок и Тендерной палаты для нее пока невозможно. Тут вдруг ей изменяет присущая ей активность», – сказал В.НЕБОЖЕНКО.

Он отметил также, что непрозрачная и зачастую «сверхсекретная» деятельность Тендерной палаты дает основания полагать, что она действительно может стать действенным электоральным инструментом.

«Это совершенно новый инструмент, который оказался непонятно у кого в руках. Повторяю, что Президент свою точку выказал, ЯЦЕНЮК пытался поставить этот вопрос на прозрачное обсуждение и голосование. Осталось слово за самым энергичным премьером и самым говорливым политиком в нашей стране – Юлией Владимировной ТИМОШЕНКО», - отметил В.НЕБОЖЕНКО.