Фракция БЮТ требует проведения 14 февраля заседания Киевсовета по вопросам помощи обманутым инвесторам «Элита-Центра»

Киев. 11 февраля. УНИАН. Фракция БЮТ в Киевском городском совете требует проведения 14 февраля пленарного заседания Киевсовета по вопросам помощи обманутым инвесторам группы строительных компаний «Элита-Центр».

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявила председатель фракции БЮТ в Киевсовете Татьяна МЕЛИХОВА.

“Если городской голова Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ не сможет выйти до этого времени с больничного, то заседание обязан провести (секретарь Киевсовета) Олесь ДОВГИЙ”, - отметила Т.МЕЛИХОВА.

Он добавила: “Мы не будем принимать участия в работе мертворожденных комиссий Киевсовета, которые искусственно затягивают решение вопросов относительно помощи инвесторам “Элита-Центра”.

При этом она выразила надежду, что “после окончания противостояния в Верховной Раде Украины депутаты смогут принять законопроект о создании временной следственной комиссии, которая займется расследованием злоупотреблений служебным положением киевскими властями. Комиссия ВР должна, в том числе, изучить и вопросы бездеятельности Киевского городского головы в решении вопросов “Элита-Центра”, - подчеркнула Т.МЕЛИХОВА.

Как сообщал УНИАН, в Секретариате Президента будет создана рабочая группа для контроля за решением проблем по обеспечению жильем инвесторов «Элита-Центра». Об этом Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявил 8 февраля во время встречи с инвесторами, которым нанесен ущерб в результате деятельности группы строительных компаний «Элита-центр».

По словам В.ЮЩЕНКО, эта группа будет действовать в координации с соответствующей комиссией в Кабинете министров, созданной по поручению Президента.

Глава государства поручил Министерству внутренних дел и Киевской горгосадминистрации составить единый реестр пострадавших от деятельности «Элита-Центра». Причем в этот перечень должны быть внесены люди, которые непосредственно пострадали от этой аферы.

КГГА также должна провести инвентаризацию активов, принадлежащих «Элита-Центру», в том числе в виде недостроенных многоквартирных домов, земельных участков и т. п. В дальнейшем эти активы, в частности, средства от их реализации, будут использованы в порядке возмещения ущерба обманутым гражданам.

Кроме того, в рамках правительственной комиссии должна быть создана рабочая группа с участием представителей Министерства юстиции, министерств по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, регионального развития и строительства, экономики, финансов, а также представителей КГГА. Такая рабочая группа будет заниматься проработкой предложений относительно внесения изменений в действующее Украины, которое регулирует жилищное строительство.