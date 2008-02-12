Международная организация по миграции и концерн ”Галнефтегаз” начали кампанию по противодействию торговле людьми в Украине

Киев. 12 февраля. УНИАН. Международная организация по миграции, агентство ООН в Украине и концерн "Галнефтегаз" начали кампанию по противодействию торговле людьми в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующий Меморандум был подписан сегодня в УНИАН председателем Представительства МОМ в Украине Джефри ЛАБОВИЦЕМ, Координатором системы ООН в Украине Френсисом О’ДОННЕЛОМ и генеральным директором концерна “Галнефтегаз” Юрием КУЧАБСКИМ.

Как отметил Ю.КУЧАБСКИЙ, договоренность предусматривает размещение информационных сообщений по предотвращению торговли людьми на “бигбордах” концерна, установленных на 12 АЗС во Львовской, Волынской и Закарпатской областях. В информационное сообщение включен телефонный номер национальной бесплатной горячей линии по вопросам противодействия торговле людьми, которая была основана в рамках сотрудничества МОМ и Министерства по делам семьи, молодежи и спорта Украины.

По словам Дж.ЛАБОВИЦА, объединения усилий МОМ и “Галнефтегаза” также направлены на содействие законным и безопасным путям миграции. “Этот шаг, я надеюсь, подтолкнет к сотрудничеству с другими украинскими компаниями в вопросах противодействия торговле людьми”, - сказал он.

В свою очередь присутствующий во время подписания Меморандума министр по делам семьи Юрий ПАВЛЕНКО информировал, что до 2007 года Украина имела положительный рейтинг среди стран Европы в вопросах противодействия торговле людьми. Однако, в прошлом году эти позиции были несколько утрачены из-за неэффективности работы соответствующих министерств и ведомств. В связи с этим, отметил Ю.ПАВЛЕНКО, для исправления положения “до конца месяца будет проведено межведомственное совещание, где будет составлен единый план работы на 2008 год относительно противодействия торговле людьми”. При этом министр добавил, что одним из вопросов, который будет рассматриваться, станет вопрос увеличения государственных расходов на эту программу.

***По данным МОМ, с 1991 года около 100 тыс. украинцев стали жертвами торговли людьми. За последние шесть лет представительство МОМ в Украине оказало помощь более 4 тыс. жертвам. Украинцы, пострадавшие от работорговли, перемещались в около 50-ти различных стран. 48%, которым МОМ была оказана помощь, стали жертвами в Турции, России и Польше.

Телефон бесплатной горячей линии Представительства МОМ в Украине: 8-800-505-50-10.