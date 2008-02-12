Объединение “Справедливая Одесса” требует от ВР вернуть мажоритарную систему выборов в местные советы

Киев. 12 февраля. УНИАН. Общественно-политическое объединение “Справедливая Одесса” требует от депутатов Верховной Рады приступить к реформированию системы местного самоуправления, в частности, вернуть мажоритарный принцип выборов в местные советы или проводить их по открытым спискам с “привязкой к округам”.

Соответствующее обращение зачитал председатель этого объединения Дмитрий СПИВАК сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

При этом он сообщил, что это обращение было передано лидерам Блока Литвина и поддержано ими. Д.СПИВАК пояснил, что обратиться именно к этой политической силе было решено потому, что Блок Литвина на протяжении 2-2,5 лет “говорит о необходимости возвращения к мажоритарной системе выборов на местах”.

Также представители объединения в своем обращении требуют: “прописать” в новой редакции закона о выборах депутатов местных советов механизм воздействия избирателей на депутатов и возможности досрочного прекращения их полномочий по инициативе граждан; принять новый Закон “О референдуме”, в котором четко определить круг вопросов, которые можно вносить на референдум, механизмы его проведения и реализацию результатов. Кроме того, авторы обращения предлагают с учетом внесенных изменений провести в этом году внеочередные выборы в местные советы.

Поясняя такую позицию объединения, Д.СПИВАК выразил убеждение, что существующая система выборов на пропорциональной основе “себя не просто не оправдала, а дискредитировала”.

По его словам, из-за отсутствия влияния на депутатов последние превратились в безответственных “кнопкодавов”, “крепостных, которые зависят от лидеров своих политических партий”. По убеждению Д.СПИВАКА, именно закрытость избирательных списков привела к кризису власти как на местном, так и на национальном уровнях, а потому никакие досрочные или внеочередные выборы без изменения избирательного законодательства “не приведут ни к каким изменениям”. Более того, заметил он, “если не проводить сегодня реформирование выборов в местные советы, все общегосударственные проекты не будут выполнены”.