Две внепарламентские партии заявляют о намерении создать блок «Против всех» для участия в досрочных выборах в Киевсовет и ВР

Киев. 12 февраля. УНИАН. Патриотическая партия Украины и Политическая партия малого и среднего бизнеса заявляют о намерении создать блок «Против всех» для участия в досрочных выборах в Киевсовет и Верховную Раду.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил лидер Патриотической партии Украины, руководитель общественного движения «Против всех» Николай ГАБЕР.

«Выборы в Киевсовет состоятся через 3-4 месяца – механизм по их проведению уже запущен, и как только будет разблокирована работа Верховной Рады, депутаты проголосуют за назначение досрочных выборов в Киевсовет», - сказал Н.ГАБЕР.

По его мнению, досрочные выборы в Верховную Раду также являются неизбежными, и крайним сроком их проведения может стать весна 2009 года.

Лидер Патриотической партии также сообщил, что в ближайшее время внепарламентские партии приступят к консультациям об их возможном присоединении к избирательному блоку «Против всех». «По всем социологическим опросам около 28% респондентов заявляют о намерении проголосовать против всех, и именно на эту часть граждан мы будем опираться и рассчитывать», - подчеркнул Н.ГАБЕР.