Блок Литвина требует от Генпрокуратуры расследовать события вокруг блокирования работы горисполкома Ужгорода

Киев. 13 февраля. УНИАН. Народные депутаты от Блока Литвина требуют от Генеральной прокуратуры всестороннего расследования событий по блокированию работы Ужгородского исполкома городского совета.

Как говорится в обнародованном на пресс-конференции в УНИАН депутатом от Блока Литвина Юрием ЛИТВИНЫМ заявлении, «Народная партия, фракция Блока Литвина в ВР считают недопустимым препятствование работе органов местного самоуправления в Украине и будут настаивать на всестороннем рассмотрении Генпрокуратурой противоправных действий правоохранительных органов при блокировании работы Ужгородского горисполкома и отстранении от занимаемых должностей лиц, виновных в инциденте, произошедшем 6-8 февраля этого года».

По убеждению авторов заявления, «правоохранительные органы в очередной раз выступили орудием в руках нечестных дельцов и политиков. Действия правоохранительных органов Закарпатья являются противоправными и непрофессиональными с точки зрения соблюдения Конституции и законов Украины».

Комментируя это заявление и события в Ужгороде, другой депутат от Блока Литвина Валерий БАРАНОВ сказал: «Никто не отрицает, что правоохранительные органы должны расследовать уголовные дела, но для этого есть определенная процедура».

«У нас создалось впечатление, что это заказ, политическая борьба, давление на мэра», - сказал он.

В.БАРАНОВ выразил убеждение, что в Ужгороде «столкнулись интересы областной администрации в лице первого заместителя председателя Ивана БАЛОГИ и группы депутатов горсовета».

«Мы уверены, что обладминистрация использует такие меры для захвата мэрии», - добавил он.

В свою очередь, в интервью журналистам мэр Ужгорода Сергей РАТУШНЯК также подтвердил мнение В.БАРАНОВА, что последние события вокруг мэрии «инспирированы и руководятся И.БАЛОГОЙ».

По словам С.РАТУШНЯКА, по поводу событий, которые происходят в Ужгороде, городские власти и депутаты 18 раз обращались к Президенту Украины, «впрочем, ни одного ответа не было». «Закарпатская территория – это территория, где не действуют ни законы, ни Конституция Украины», - отметил мэр Ужгорода.

Как сообщал УНИАН, 6 февраля работники спецподразделений МВД и МЧС окружили здание Ужгородской мэрии и перекрыли центральную площадь - Почтовую, поскольку было получено сообщение о заминировании горсовета.

В тот же день работники милиции, МЧС и СБУ покинули Почтовую площадь, но так и не разблокировали само помещения горсовета и не предоставили официальной информации о том, была ли найдена взрывчатка.

8 февраля собрание депутатов Ужгородского горсовета приняли обращение в Совет Европы, ОБСЕ, Генеральную прокуратуру, МВД, Верховную Раду, Кабинет Министров и другие властные структуры, в котором назвали события вокруг помещения горсовета “вооруженным захватом городской ратуши правоохранительными органами”.

Работники горсовета с 6 до 8 февраля находились в отпуске в связи с объявленным карантином и проведением дезинфекции и дератизации в помещении городского совета.

11 февраля работники правоохранительных органов разблокировали здание Ужгородского городского совета.

По словам пресс-секретаря горсовета Олега ПОДЕБРИЯ, в горсовете созданы комиссии, которые должны провести инвентаризацию имущества и документов во всех кабинетах, однако, «пока остаются опечатанными прокуратурой кабинеты протокольного отдела, управления земельных ресурсов и архива».

Прокуратура Закарпатской области объяснила блокирование здания горсовета необходимостью изъятия документов по уголовному делу, которое касается земельного вопроса и было возбуждено в 2007 году.