Компании Heidelberg Cement и Dyckerhoff называют неправомерным требование ГНАУ о повторном взимании НДС за поставки газа

Киев. 13 февраля. УНИАН. Крупнейшие производители цемента в Украине - группы Heidelberg Cement и Dyckerhoff - заявляют о неправомерным требовании Государственной налоговой администрации Украины относительно повторного взимания НДС за поставки газа.

Об этом сообщил национальный менеджер Группы Dyckerhoff Ukraine Отто ЛОЗЕ сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, на протяжении 2003-2006 годов обе группы - предприятия с иностранными инвестициями - приобрели газ у частных поставщиков, рассчитавшись за него и уплатив необходимые налоги, в том числе 20% НДС.

При этом проверки налоговой инспекции выявили, что предприятия безосновательно уплатили НДС поставщикам, поскольку газ был российского происхождения и НДС должен быть уплачен непосредственно в госбюджет.

Как сообщил О.ЛОЗЕ, при заключении договоров на поставки газа компании-поставщики предъявили все необходимые документы и лицензии. Однако на сегодняшний день предприятия, поставившие цементным группам газ, прекратили свою деятельность, а их руководство исчезло.

По его данным, ГНА требует от Dyckerhoff Ukraine уплатить штрафные санкции на сумму 70 млн. грн.

В свою очередь, юридический советник Dyckerhoff Ukraine Сергей КОРНИЕНКО сообщил, что судебные тяжбы с налоговой администрацией тянутся уже около года. Группа прошла суды первой инстанции, и сейчас одно дело находится в апелляционном суде.

О.ЛОЗЕ отметил, что группа Dyckerhoff Ukraine является законопослушным плательщиком налогов, в прошлом году она заплатила в бюджет 200 млн. грн. налогов.

Он подчеркнул, что такая ситуация не способствует развитию привлекательного инвестиционного климата в Украине, поскольку украинское подразделение немецкой группы должно будет объяснить головному офису, почему в бюджете на этот год заложено 70 млн. грн., добавил О.ЛОЗЕ.

По мнению национального менеджера группы Heidelberg Cement Украина Станислава ЛЫСЕНКО, российское происхождение газа установить невозможно. По его оценкам, доля газа в затратах на производство цемента составляет 40-45%.

По данным начальника юридической службы ОАО «Кривой Рог Цемент» (входит в группу Heidelberg Cement) Александра ЗВЕКОВА, "сумма, которую группа Heidelberg Cement должна заплатить ГНАУ, составляет 6 млн. грн., в перспективе – более 16 млн. грн., а в худшем случае – более 100 млн. грн.".

Он добавил, что группа также ведет разбирательство с ГНАУ в судах первой и второй инстанции.

С.ЛЫСЕНКО также отметил, что в ситуации с покупкой газа у частных газотрейдеров и последующих проблем с ГНАУ пострадала вся цементная промышленность, а также ряд металлургических и химических предприятий. «Речь шла о порядка 6 млрд. грн.», - добавил он.

По данным А.ЗВЕКОВА, у частных компаний газ приобрели около 400 предприятий, среди них меткомбинат имени Ильича, "Запорожсталь", Алчевский металлургический комбинат.

По данным руководителей обеих групп, среди поставщиков газа были компании «Газтрейд», «Полтаванафтогазпостач», «Энергохолдинг» и ДП «У.П.К.-Ресурс».

Справка УНИАН. В состав группы HeidelbergCement входит ОАО «Донцемент», ОАО «Кривой Рог Цемент» (цементные заводы в городах Кривой Рог и Днепродзержинск). Компания также развивает бизнес линии по производству бетона и заполнителей.

Производственная мощность всех заводов группы в Украине составляет 4,4 млн. тонн цемента в год. В 2006 году предприятиями было произведено и реализовано более 3,5 млн. тонн цемента.

На предприятиях HeidelbergCement в Украине работает более 2000 человек.

HeidelbergCement - четвертый по величине в мире производитель цемента. В компании работает около 43 тысяч работников в 1 500 городах, расположенных в более чем 50 странах мира.

В августе 2007 г. HeidelbergCement стал владельцем 100% пакета акций компании Hanson PLC, одного из крупнейших в мире поставщиков строительных материалов. Товарооборот компании в 2006 г. составил 4,1 миллиарда фунтов стерлингов.

Группа Dyckerhoff – один из ведущих производителей цемента и бетонных смесей, представленная в Украине с 2000 года.

В ее состав входят ОАО «Югцемент» и ОАО «Волынь-цемент». Группа выпускает цемент и товарный бетон.

Dyckerhoff AG - промышленная группа с главным офисом в Висбадене (Германия), которая объединяет компании по производству цемента, бетонов, бетонных изделий, строительных смесей, облицовочных и кровельных материалов. Основой для выпуска продукции является цемент, производимый на собственных заводах в Германии, Нидерландах, США, Люксембурге, Чехии, Польше, России и Украине.