Тендерная палата выявила ряд злоупотреблений при госзакупках продуктов питания для учебных заведений

Киев. 13 февраля. УНИАН. Тендерная палата Украины выявила ряд злоупотреблений в ходе государственных закупок продуктов питания для учебных заведений.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявил председатель правления Тендерной палаты Владимир ЛАБА.

Он отметил, что Тендерная палата исследовала более 1 тыс. 800 процедур закупок, осуществленных за государственные средства, по закупке услуг по питанию, продуктов питания и продуктов сельхозхпроизводства, которые были проведены в 2007 году на общую ожидаемую стоимость 1 млрд. 300 млн. грн. «При этом установлено большое количество и масса фактов прямого игнорирования норм закона о закупке за государственные средства», - заявил В.ЛАБА.

Он отметил много фактов, когда распорядители средств не только не стремились к экономии, а допускали проведение закупок вопреки закону, и государство несло убытки.

По словам В.ЛАБЫ, нарушения разноплановы: это и приобретение некачественной продукции, и завышение цен, участие в открытых торгах взаимосвязанных лиц.

Кроме того, отметил В.ЛАБА, были случаи, когда при подписании договора уменьшалось количество приобретаемых продуктов, а их стоимость не изменялась.

В.ЛАБА призвал всех чиновников, выступающих распорядителями средств при госзакупках, не злоупотреблять своим служебным положением, поскольку Тендерная палата передает все материалы проверок в правоохранительные и контролирующие органы, и виновные будут привлекаться к ответственности.