Автоперевозчики 20 февраля намерены провести акции протеста у стен Кабмина, Минтранссвязи и МВД

Киев. 14 февраля. УНИАН. Союз автоперевозчиков Украины 20 февраля намерен провести акции протеста под стенами Кабинета министров, Министерства транспорта и связи и МВД.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил президент союза Богдан ЛЯШУК.

«Мы вынуждены объявить о проведении всеукраинской акции протеста, которая состоится 20 февраля под стенами Кабмина, Минтранссвязи и МВД. У перевозчиков уже нет сил мириться с действиями власти, которая игнорирует наши требования, и мы решили идти на такие радикальные шаги», - заявил он.

По словам Б.ЛЯШУКА, новому правительству был направлен ряд обращений с просьбой упразднить совместный приказ Минтранссвязи и МВД относительно нерегулярных пассажирских автоперевозок, а также отдельные положения «Правил предоставления услуг пассажирского автомобильного транспорта», утвержденных постановлением Кабинета министров 26 сентября 2007 г., которые, как утверждают перевозчики, “направлены на уничтожение бизнеса частных автоперевозчиков”.

Как сообщил Б.ЛЯШУК, в акции ожидается участие перевозчиков из ряда областей Украины, в целом - 5-8 тысяч человек. Кроме того, планируется направить в Киев 800 маршрутных автобусов, если их пустят в столицу.

В свою очередь, глава Полтавской областной организации профсоюза таксистов Александр ХОРУНЖИЙ отметил, что акцию также поддержат и таксисты.

По его мнению, вышеуказанные постановления “приняты с целью уничтожить бизнес нерегулярных автоперевозок, захватить его... Это четкий захват бизнеса, здесь нет цели - ни помочь, ни улучшить, ни изменить».

По словам Б.ЛЯШКО, в ходе переговоров выяснилось, что Минтранссвязи не желает идти на уступки, однако ГАИ «более-менее готово», в частности, упростить процедуру согласования перевозок до согласования в телефонном режиме, чтобы работники ГАИ могли знать, где, в какое время и в каком месте усилить контроль.

В то же время, глава правления Союза водителей Сергей ОВЧИННИКОВ отметил, что дальше разговоров с органами власти дело не пошло. «Поэтому нам осталось воспользоваться своими конституционными правами и провести акцию гражданского неповиновения», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в начале января Союз автоперевозчиков уже заявлял о намерении провести в конце января всеукраинскую акцию протеста – «заморозить» перевозки и поставить автобусы под стены Кабинета министров, Министерства транспорта и связи, МВД.

Тогда перевозчики также требовали отменить совместный приказ Министерства транспорта и связи и Министерства внутренних дел от 25 мая 2007 г. «Об Основных требованиях относительно обеспечения безопасности перевозок при осуществлении нерегулярных пассажирских перевозок, а также порядке согласования их выполнения». Приказ вступил в силу 22 июня.

Данным приказом установлены дополнительные требования к предпринимателям, которые осуществляют нерегулярные пассажирские перевозки. Это, отмечают перевозчики, дестабилизирует их работу и приводит к дополнительным денежным расходам, а также к потере времени, поскольку на каждую поездку необходимо получать согласование (разрешение) ГАИ и Глававтотрансинспекции. При этом выдача согласования ГАИ только на одну поездку стоит 97 грн., а штраф в случае отсутствия такого согласования составляет 1700 грн.

Кроме того, перевозчики требовали отменить отдельные положения «Правил предоставления услуг пассажирского автомобильного транспорта», утвержденные постановлением Кабмина от 26 сентября 2007 г. №1184. В правилах есть пункт, который запрещает использование лицензионных, но переоборудованных автобусов. «На сегодняшний день в Украине свыше 80% пассажирских перевозок осуществляется переоборудованными автобусами. Это в подавляющем большинстве транспортные средства «Мерседес», «Фольксваген», «Ивеко», которые ни в чем не уступают транспортным средствам отечественного производства, а даже намного безопаснее и качественнее», - отмечали перевозчики.