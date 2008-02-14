Перевозчики заявляют о возможности кризиса автоперевозок из-за действий Минтранссвязи

Киев. 14 февраля. УНИАН. Перевозчики заявляют о возможности кризиса автоперевозок из-за действий Министерства транспорта и связи.

Об этом сегодня заявили на пресс-конференции в УНИАН президент общественной организации "Союз автоперевозчиков Украины» Богдан ЛЯШУК и глава правления общественной организации «Союз водителей» Сергей ОВЧИННИКОВ.

«Министром транспорта и связи Иосифом ВИНСКИМ был придан статус нелегалов тем перевозчикам, которые осуществляют нерегулярные перевозки. И была дана команда на протяжении трех месяцев вывести с рынка (автоперевозок – УНИАН) данную категорию перевозчиков», - заявил Б.ЛЯШКО.

По его словам, команда вывести с рынка таких перевозчиков была дана министром «при содействии некоторых депутатов БЮТ». «Просто есть некоторые депутаты БЮТ, которые поддерживают крупные базовые автотранспортные предприятия. То есть, они имеют свои доли в этих базовых предприятиях, которые имеют свои маршруты, своих пассажиров, и считают, что перевозчики, которые осуществляют нерегулярные пассажирские перевозки, просто отбирают пассажиров», - сказал Б.ЛЯШУК. При этом он не уточнял имена и названия фирм.

Б.ЛЯШУК заявил, что Минтранссвязи не желает идти на уступки и игнорирует требования перевозчиков отменить совместный приказ Минтранссвязи и МВД относительно нерегулярных пассажирских автоперевозок, а также отдельные положения «Правил предоставления услуг пассажирского автомобильного транспорта», утвержденных постановлением Кабинета министров 26 сентября 2007 года. «Целью принятия этих всех нормативных актов было повышение безопасности пассажирских перевозок, хотя под этим прикрыта задача вывести с рынка именно эту категорию перевозчиков», - считает Б.ЛЯШУК.

В свою очередь, С.ОВЧИННИКОВ сообщил, что на сегодняшний день в Украине 80% пассажирских перевозок осуществляют частные перевозчики-предприниматели, а большие автотранспортные предприятия и предприятия среднего класса - около 20%. «То есть, почти весь рынок предоставления услуг по перевозке занят именно частными перевозчиками», - отметил он, добавив, что «мы идем к тому, что у нас будет кризис перевозок».

По его словам, вопрос отношения к нерегулярным автоперевозчикам «перерастает в проблему государство-перевозчики-пассажир, потому что в конечном счете пострадает именно пассажир».

Как сообщал УНИАН, Союз автоперевозчиков Украины 20 февраля намерен провести акции протеста под стенами Кабинета министров, Министерства транспорта и связи и МВД. Перевозчики требуют отменить совместный приказ Минтранссвязи и МВД от 25 мая 2007 г. относительно нерегулярных пассажирских автоперевозок, а также отдельные положения «Правил предоставления услуг пассажирского автомобильного транспорта», утвержденных постановлением Кабинета Министров 26 сентября 2007 г., которые, как утверждают перевозчики, “направлены на уничтожение бизнеса частных автоперевозчиков”.

Совместным приказом Минтранссвязи и МВД установлены дополнительные требования к предпринимателям, которые осуществляют нерегулярные пассажирские перевозки. Это, отмечают перевозчики, дестабилизирует их работу и приводит к дополнительным денежным расходам, а также к потере времени, поскольку на каждую поездку необходимо получать согласование (разрешение) ГАИ и Глававтотрансинспекции. При этом выдача согласования ГАИ только на одну поездку стоит 97 грн. А штраф в случае отсутствия такого согласования составляет 1700 грн.

В «Правилах предоставления услуг пассажирского автомобильного транспорта», есть пункт, запрещающий использование лицензионных, но переоборудованных автобусов.

Перевозчики отмечают, что на сегодняшний день в Украине свыше 80% пассажирских перевозок осуществляется переоборудованными автобусами. Это в подавляющем большинстве транспортные средства «Мерседес», «Фольксваген», «Ивеко», которые ни в чем не уступают транспортным средствам отечественного производства, а даже намного безопаснее и качественнее. Перевозчики считают, что этот пункт нарушает их права и ущемляет бизнес.