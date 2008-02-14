Киев. 14 февраля. УНИАН. Специалисты заявляют о необходимости реорганизации сферы циркового искусства

Это сегодня на пресс-конференции в УНИАН подчеркнул директор-художественный руководитель Киевского государственного колледжа эстрадного и циркового искусства Александр ЧУНИХИН.

По его словам, в последнее время выпускники украинской цирковой школы все чаще получают высшие награды на международных конкурсах. Артисты приглашаются и выступают в самых известных и ведущих цирках мира. В то же время, отметил А.ЧУНИХИН, в этой сфере есть очень серьезные проблемы.

“Они касаются больше идеологии: какая разница между тем, что мы делаем, тем, что делает сегодня Цирк Дюселей (США-Канада), с которым мы активно сотрудничаем, что делается в Европе и тем, что делается в украинском традиционном цирке, в т.ч. и в государственном цирке. Это большая проблема, проблема государственного цирка, государственного циркового бизнеса в Украине”, - сказал А.ЧУНИХИН.

По его словам, на заседаниях коллегий в Министерстве культуры неоднократно говорилось о том, что во всем мире цирк – это очень рентабельный, прибыльный или даже суперприбыльный бизнес, а в Украине – нет.

“Никакой выгоды государство от циркового бизнеса на сегодня не имеет, он построен на очень старых и консервативных творческих принципах, поскольку до сих пор имеет концертную структуру, то есть номер за номером, которые не вяжутся... Во всем мире давно делаются цирковые представления, со своим сюжетом, музыкой, архитектоникой ”, - отметил А.ЧУНИХИН.

Он также отметил, что за рубежом в цирк вкладываются огромные средства. В Украине же цирковым достижениям совсем не уделяется внимание. По словам А.ЧУНИХИНА, чиновники просто не приходят на презентацию новых номеров, присылая вместо себя “племянниц, внуков, секретарш“, в то же время места иностранных специалистов по ведущим цирковым проектам всегда заняты.

По мнению А.ЧУНИХИНА, украинские чиновники не понимают и не осознают, что цирковое искусство необходимо всячески поддерживать, и оно принесет государству большие прибыли.

А.ЧУНИХИН также сообщил, что неделю назад разговаривал с новым министром культуры Василием ВОВКУНОМ по поводу реорганизации отрасли. “Это очень серьезный разговор, и если ему удастся что-то сделать, то это будет иметь большое значение. Поэтому, я думаю, чтобы реорганизовать сферу, нужно разгосударствлять цирк, делать его акционерной компанией, это очень серьезное дело...”, - сказал он.

Вместе с тем А.ЧУНИХИН сообщил о начале реорганизации Киевского государственного колледжа эстрадного и циркового искусства в Академию. В результате учебное заведение получит вместо ІІ-го IV-й уровень аккредитации.

Кроме того, с 1 сентября в колледже планируется осуществить набор студентов на новый факультет “Режиссура цирка и режиссура эстрады”.

А.ЧУНИХИН также сообщил об осуществлении работ по сооружению большого циркового манежа с тремя спортивными залами на ул. Жилянской, 88 в Голосеевском районе. Комплекс будет включать также общежитие на 150 мест. Стоимость проекта - около 6,5 млн. долларов. КГГА, по словам А.ЧУНИХИНА, финансово поддерживает этот проект, и за год-два его планируется построить и ввести в эксплуатацию.

В свою очередь, присутствующий на пресс-конференции декан факультета циркового искусства столичного колледжа циркового искусства Юрий ПОЗДНЯКОВ сообщил, что две недели назад выпускник колледжа Сергей ТИМОФЕЕВ стал победителем и обладателем золотой медали на международном фестивале “Цирк будущего” в Париже. После своей победы С.ТИМОФЕЕВ получил много предложений о подписании контрактов на выступления и в настоящее время он находится на гастролях в Германии.

“Это почетно и приятно, когда наши люди работают за рубежом”, - сказал он, заметив, что выпускники колледжа циркового искусства хотят работать в Украине.