Госкомнацрелигий инициирует усовершенствование правовой базы регулирования обеспечения прав нацменьшинств

Киев. 14 февраля. УНИАН. Государственный комитет Украины по делам национальностей и религий инициирует усовершенствование нормативно-правовой базы регулирования этнонациональных процессов и обеспечения прав национальных меньшинств.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель комитета Александр САГАН сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Он сообщил, что завершена работа по доработке и согласованию проекта закона “О Концепции государственной этнонациональной политики Украины”, целью которого является определение основных принципов государственной этнонациональной политики Украины, направления и механизмы ее реализации. Сейчас на рассмотрение Кабинету Министров передан проект Типового положения об управлении (отдел) по делам национальностей и религий областной, Севастопольской городской государственных администраций, принятие которого возволит восстановить в каждом регионе ликвидированные в свое время подразделения по делам национальностей и обеспечить на местах реализацию государственной политики в сфере межнациональных отношений.

По словам А.САГАНА, комитет также поддержал инициативу Совета представителей общественных объединений национальных меньшинств о праздновании в Украине Дня национальностей, которая нашла практическое воплощение в разработке соответствующего проекта Указа Президента.