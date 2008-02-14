Группа «Альтком» инвестирует 2 млрд. грн. в строительство цементного завода в Крыму

Киев. 14 февраля. УНИАН. Группа «Альтком» инвестирует 2 млрд. грн. в строительство цементного завода в селе Приозерском Ленинского района Крыма.

Об этом сообщил генеральный директор финансово-промышленной группы «Альтком» Сергей ПАВЛИЧЕВ сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, дочернее предприятие группы «Альтком» - ООО «Альцем» - подписало контракт на поставку оборудования и технологий для строительства цементного комбината с компанией «Полизиус АГ» (Polisius AG), входящей в концерн «Тиссен Круп» (Thyssen Krupp).

Как отметил директор ООО «Альтком» Сергей ТУРМИЙ, завод будет производить 3,6 млн. тонн цемента в год сухим способом. Начать строительство завода подразделениями группы планируется в апреле 2008 года.

Площадь земельного участка под строительство завода составляет 65,5 га. Кроме завода и карьера в комплекс войдет транспортная система для доставки цемента.

По его данным, первую очередь завода мощностью 1,8 млн. тонн цемента в год планируется ввести в эксплуатацию к июлю 2010 года. Строительство второй очереди завода аналогичной мощностью предусматривается завершить к декабрю 2011 года.

С.ТУРМИЙ отметил, что срок окупаемости проекта составит 7 - 7,5 лет при рентабельности 13%.

Как сообщил С.ПАВЛИЧЕВ, на сегодняшний день компания не владеет цементными заводами, однако рассчитывает, что со строительством завода доля «Альтком» на рынке производства цемента в Украине составит более 25%.

По данным компании, на сегодняшний день мощность всех цементных заводов в Украине составляет 15 млн. тонн цемента в год.

В строительство комбината будут вовлечены более 2,5 тыс. человек, а сам завод создаст 1 тысячу дополнительных рабочих мест для жителей полуострова.

В процессе строительства компания «Альтком» займется строительством и реконструкцией автодорог, а также обеспечит район новыми коммуникациями энерго- и водоснабжения.

Группа «Альтком» в этом году инвестирует 500 млн. грн. в объекты жилой и коммерческой недвижимости в Украине - сообщил генеральный директор финансово-промышленной группы «Альтком» Сергей ПАВЛИЧЕВ .

По его словам, средства, в частности, планируется направить на строительство жилого комплекса и торгово-развлекательных центров в Донецке.

Как отметил заместитель директора финансово-промышленной группы «Альтком» Михаил КОВАЛЕВ, в Донецке ведется строительство жилого 22-этажного комплекса, а также ТРЦ общей площадью 3 тыс. кв. м.

Справка УНИАН. Финансово-промышленная группа «Альтком» создана в 2000 году, учредителями группы являются А.ТЕСЛЕНКО и С.ПАВЛИЧЕВ. Группа включает в себя предприятия, занимающихся добычей, изготовлением и переработкой строительного сырья и материалов, работами по проектированию, промышленному и гражданскому строительству, а также строительству автодорог. Группа представлена в 12 областях Украины.