Группа КВС выступит в этом году финансовым советником по 4-5 сделкам приобретения украинских компаний

Киев. 14 февраля. УНИАН. Группа КВС выступит в 2008 году финансовым советником по 4-5 сделкам приобретения украинских компаний. Об этом сообщил исполнительный директор "КВС Securities Ukraine" Петр АНТРОПОВ сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, это будут сделки в финансовом секторе, пищевой отрасли, в сфере металлопереработке и др.

На протяжении последних трех лет компания участвовала в качестве консультанта в сделках на сумму более 2 млрд. евро. Крупнейшие из них - продажа компании "Молочный Дом" французской группе "Lactalis" и продажа "Правэкс-банка" итальянской группе "Intesa Sanpaolo".

Он также отметил, что международная финансовая группа KBC намерена реструктуризировать дочернюю компанию "КВС Securities Ukraine" в инвестиционный банк и вывести его в лидеры на отечественном рынке инвестиционно-банковских услуг.

На сегодняшний день компания предоставляет своим клиентам брокерское обслуживание и депозитарные услуги хранителя ценных бумаг. Кроме того, "КВС Securities Ukraine" предлагает осуществление сделок по слиянию и поглощению, размещению новых и существующих акций (ІРО, SPO, частные размещения), а также листинг компаний на биржах, включая и отечественную ПФТС.