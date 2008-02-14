На сегодня нет рисков, мешающих завершению сделки по продаже ”Правэкс-Банка” – представитель финсоветника сделки

Киев. 14 февраля. УНИАН. «Мы не видим рисков, которые бы стали причиной незавершения сделки по продаже украинского АКБ «Правэкс-Банк» итальянскому Intesa Sanpaolo», - заявил управляющий партнер KBC Securities Baltic Investment Company Андрей ЗАДОРНОВ на пресс-конференции в УНИАН в четверг.

При этом он выразил уверенность, что сделка будет завершена в ближайшие несколько месяцев после получения необходимых разрешений.

Как сообщал УНИАН, акционеры АКБ «Правэкс-Банк» подписали договор о продаже 100% пакета акций банка группе Intesa Sanpaolo. Завершение транзакции ожидается в течение ближайших месяцев после получения всех необходимых разрешений со стороны регулирующих органов Италии и Украины.

В момент завершения сделки Intesa заплатит 750 млн. долл. (около 3,8 млрд. грн.), которые соответствуют коэффициенту более 6,5 капиталов (украинского банка на 30 июня 2007 г. согласно международной системе финансовой отчетности (МСФО)).

Справка УНИАН. Группа компаний KBC – бельгийская финансовая группа, представленная в более чем 26 странах. KBC Securities является инвестиционным подразделением группы, специализирующемся на инвестиционно-банковском обслуживании клиентов, включающем в себя брокерские услуги, M&A и размещение акций на фондовых рынках.

В конце прошлого года входящая в группу KBC компания KBC Securities Baltic Investment Company (Латвия) приобрела 100% украинской компании Индиго-Капитал, которая в дальнейшем была переименована в KBC Securities Ukraine.