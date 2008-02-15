Программа модернизации ОАО «Сахарный союз «УКРРОС» выведет предприятия компании на европейский уровень

Наблюдательный совет ОАО «Сахарный союз «Укррос» утвердил программу инвестиционной деятельности компании на 2008 год.

На модернизацию предприятий Агропромышленного холдинга выделено около 50 млн. гривен. Эти средства будут направлены на переоборудование трех сахарных заводов: ОАО Чертковский сахарный завод (Тернопольская область), ОАО «Пальмирский сахарный завод» (Черкасская область) и ЗАО СХП «Цукрове» (Харьковская обл.).

В настоящее время объявлен тендер на проведение работ по модернизации и введению в эксплуатацию новых технологических линий на производствах предприятий. Для участия в тендере отобраны четыре отечественные фирмы, предложившие оптимальные для ОАО «Сахарный союз «Укррос» условия сотрудничества. Инвестиционные средства будут освоены до начала сезона переработки свеклы нового урожая.

По мнению технического директора ОАО «Сахарный союз «Укррос» Валентина Щуцкого, программа модернизации призвана вывести предприятия компании на европейский уровень по технико-экономическим показателям и общему качеству производимого сахара.

Справка

ОАО «Сахарный союз «Укррос» - лидер сахарной отрасли Украины. В состав компании входят 6 сахарных заводов: ОАО «Чертковский сахарный завод» (Тернопольская обл.), ОАО «Пальмирский сахарный завод» (Черкасская обл.), ОАО «Савинский сахарный завод» (Харьковская обл.), ОАО «Купянский сахарный комбинат» (Харьковская обл.), ОАО «Губинихский сахарный завод» (Днепропетровская обл.) и ЗАО СХП «Цукрове» (Харьковская обл.). Кроме того, компании принадлежит ряд сельхозпредприятий.