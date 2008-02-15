Компания «Союз-Виктан» внесла свой вклад в охрану природы

Систему экологического менеджмента ISO 14001:2004 внедрила компания «Союз-Виктан». Отныне все бизнес-процессы в компании строятся с учетом международных экологических стандартов, что гарантирует не только чистоту напитков, но и безвредность производства для окружающей среды.

Следует отметить, что появление ISO 14000 - серии международных стандартов систем экологического менеджмента на предприятиях и в компаниях - называют одной из наиболее значительных международных природоохранных инициатив.

Напомним, что решение о разработке ISO 14000 стало результатом переговоров по Всемирному торговому соглашению в 1992 году. Система стандартов ISO 14000, в отличие от многих других природоохранных стандартов, ориентирована не на количественные параметры (объем выбросов, концентрации вещества и т.п.). Основным предметом ISO 14000 является система экологического менеджмента или environmental management system (EMS) и, прежде чем пригласить на предприятие аудиторов, руководство компании должно разработать и претворить в жизнь довольно масштабный проект реконструкции производства.

«Система экологического менеджмента – это не разовые мероприятия, направленные на улучшение окружающей среды. Компании, сертифицированные ISO 14000, берут на себя обязательства ежедневно придерживаться определенных правил – это касается производственной базы, очистительных фильтров, упаковочных материалов, обучения персонала и многих других аспектов деятельности. Это гарантия чистого вкуса наших водок и безвредности производства», - говорит генеральный директор «Союз-Виктан» (Украина) Саймон Джекман. По словам г-на Джекмана, в рамках системы экологического менеджмента «Союз-Виктан» первым среди пищевых предприятий внедрил систему раннего выявления чрезвычайной ситуации. Кроме того, на заводе компании уже установлены оптимальные эколого-экономические режимы работы, а также минимизированы выбросы в атмосферу.

Отметим, что сертификация ISO 14000 является «добровольным» шагом. Всего количество компаний, чей экоменеджмент отвечает требованиям ISO 14000, в мире составляет сегодня около 50 тыс. - это приблизительно вдесятеро меньше, чем количество фирм, имеющих международный сертификат управления качеством ISO 9000

Справка:

«Союз-Виктан» (Украина) - крупнейший отечественный производитель алкогольных напитков, украинская часть группы компании «Союз-Виктан».

Предприятие основано в 1994 году на этапе формирования украинского алкогольного рынка. Основное производство сосредоточено в Крыму, на одном из крупнейших в Европе алкогольных заводов, открытом в 2000-ом году. Компания стала первым предприятием в Украине, внедрившим международный стандарт качества ISO 9001. А также единственным предприятием, работающим в соответствие с международным стандартом безопасности пищевой продукции ISO 22000:2005.

Основной бизнес компании - производство и дистрибьюция алкогольных напитков. В ассортименте водки классические и особые ТМ «Союз-Виктан», «Medoff», «Мърная». Также в портфеле компании коньяки ТМ «Коктебель», вина ТМ «Коктебель» и ТМ «Винодел», игристые вина ТМ «Союз-Виктан», слабоалкогольные негазированные напитки на основе натурального сока под ТМ «Longer».

Компания обладает собственной системой дистрибьюции, которая гарантирует оригинальность напитков и своевременную доставку. Дистрибьюционная сеть одна из крупнейших в Украине - насчитывает 29 филиалов и непосредственно сотрудничает с торговыми точками, обеспечивающими 95% национальных продаж алкоголя.