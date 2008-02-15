Киев. 15 февраля. УНИАН. Украинская команда примет участие в автопробеге "Экспедиция Трофи”, который состоится в России с 23 февраля по 8 марта.

Об этом сегодня в ходе пресс-конференции в УНИАН сообщил капитан украинской команды Владимир ГАБРОВ.

По его словам, старт автопробега начнется в городе Мурманск, а финиш – во Владивостоке. В.ГАБРОВА отметил, что по правилам соревнований каждая команда должна иметь два автомобиля- внедорожника. Кроме того, в каждой команде состоящей из 6 человек, одним членом экипажа в обязательном порядке должна быть женщина. В.ГАБРОВ подчеркнул, что во время автопробега, общей протяженностью 16000 км, планируется проехать такие города как Вологда, Пермь, Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск, Иркутск. Кроме того, отметил он, на одном из этапов гонки предусматривается прохождение 100 км по льду озера Байкал. «Дальше гонка пойдет вдоль легендарной трассы БАМа, потом мы выходим к Хабаровску и финишируем 8 марта во Владивостоке», - сказал он. Главным призом гонки, подчеркнул В.ГАБАРОВ, будет 9 кг золота.

В свою очередь член экипажа Алексей НАУМЕНКО отметил, что согласно требованиям организаторов автопробега, автомобили должны быть оборудованы дополнительными лебедками, системой спутниковой связи, силовыми бамперами. «Машины очень интересные и готовятся к тяжелым климатическим условиям», - сказал он. А.НАУМЕНКО отметил, что систему спутниковой связи и систему навигации предоставили фирмы «Sattrans” и «Sattrans Navigator» а подготовку автомобилей обеспечивал «РодовидБанк». По его словам, на каждом авто установлены ”так называемые черные ящики”, благодаря чему в режиме реального времени каждый желающий в Интернете сможет наблюдать за процессом прохождения экипажем маршрута.