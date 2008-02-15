Инвесторы строительства по ул.Лаврухина в Киеве готовы объявить голодовку, если власти не выполнят своих обещаний

Киев. 15 февраля. УНИАН. Инвесторы строительства по улице Лаврухина 5 и 6 в Киеве готовы объявить голодовку, если власти не выполнят своих обещаний.

Об этом заявила на пресс-конференции в УНИАН один из инвесторов Светлана МАРЦЕНЮК.

По ее словам, сегодня должен был начаться бессрочный митинг с объявлением голодовки. Она подчеркнула, что поскольку удалось достичь договоренностей с руководством Киева, то от этой акции пока решили отказаться.

Другой инвестор Анна ДЕЙНЕКО отметила, что заказчиком и гарантом строительства двух многоквартирных домов «Троещинские Липки» еще в 2003 году выступила Деснянская районная администрация. По ее словам, в октябре 2004 года она заключила договор на инвестирование строительства с подрядчиком – ООО «Смартех-системз». А.ДЕЙНЕКО отметила, что все квартиры в этих домах “профинансированы инвесторами на 100%”. По ее словам, данный дом должен был быть сдан в четвертом квартале 2005 года, но с 2007 года строительство заморожено, поскольку отсутствуют средства у заказчика. Она сообщила, что районные власти и городские власти Киева уже больше двух лет обещают помочь в решении вопроса, но ничего в этом направлении не сделано.

Еще один инвестор Виктор КАШПУР отметил, что 360 семей до сих пор не могут заселиться в свои квартиры. Он сообщил, что вчера вечером были завершены переговоры с первым заместителем председателя Киевской городской государственной администрации Анатолием ГОЛУБЧЕНКО и согласован перечень мероприятий по завершению строительства этих двух жилых домов. По его словам, речь идет о том, чтобы в феврале-апреле создать “юридическую и финансовую платформу для введения новой строительной компании, а также нахождения законных схем для финансирования строительства этих двух домов”.

Председатель Деснянской районной государственной администрации Киева Юрий ЗАХАРИЧЕВ сообщил на пресс-конференции, что инвесторы не будут доплачивать деньги. По его словам, городские власти заверили, что выделят земельный участок, а также пообещали не претендовать в этом доме на квартиры для города, и за счет полученных от этого средств достроить дом. Он также отметил, что для достройки этих домов нужно около 62 миллионов гривен.