ЧСЗ заявляет, что бывшие собственники завода создают преграды в возобновлении нормального функционирования предприятия

Киев. 15 февраля. УНИАН. ГАХК "Черноморский судостроительный завод" (ЧСЗ, г. Николаев) заявляет, что бывшие собственники завода создают преграды в возобновлении нормального функционирования предприятия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Наблюдательного совета ЧСЗ Владимир МОВЧАН сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, группа лиц, которая претендовала на собственность ЧСЗ, инициировала проведение незаконного собрания акционеров во Львове, которое проходило без допуска мажоритарных акционеров и их представителей, без реестра, и проводилось регистратором без лицензии. При этом представители Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку вообще не были допущены на собрание.

Кроме того, В.МОВЧАН сообщил, что этими же людьми были предприняты попытки восстановить в должности гендиректора Алексея МАНИЛОВА и Алексея ЖИРЕНКО решениями Суворовского районного суда г. Одессы и Ирпенского районного суда Киевской области соответственно. При этом он отметил, что оба решения имели идентичный текст, что свидетельствовало об их незаконном происхождении.

В свою очередь, как сообщил руководитель юридического отдела ЧСЗ Леонид СОРОКА, было достаточно оснований для отмены этих решений апелляционными судами - Аппеляционным судом Одесской области и Аппеляционным судом Киевской области соответственно.

"После появления ряда депутатских обращений в Генеральную прокуратуру и к премьер-министру Украины, в которых почти все факты не отвечают действительности, ставим в известность народных депутатов и государственных служащих, что руководство ЧСЗ настроено на диалог и сотрудничество в предоставлении достоверной информации. Такая информация даст возможность предотвратить большое количество ошибок и демонстрации неосведомленности политиков и чиновников в проблематике ЧСЗ", - сказал В.МОВЧАН.

Также он добавил, что попытка заострения ситуации вокруг ЧСЗ может привести к дестабилизации функционирования предприятия и нарушению стабильности в Николаевском регионе в целом, поскольку к выполнению контрактов, заказов и к работе на предприятии сегодня привлечена большая часть его населения.

Как сообщал УНИАН, с приходом на завод в августе 2007 года новой команды менеджеров во главе с генеральным директором Ильей ГОРНОМ новое руководство ЧСЗ полностью погасило задолженность по заработной плате с 2001 года, которая по состоянию на 1 августа 2007 года составляла 1 млн. 785,5 тыс. грн. Кроме того, за период с августа по октябрь 2007 года выплачено зарплаты работникам 4 млн. 312,6 тыс. грн. Средняя заработная плата по заводу за август 2007 года составляла 1048 грн., за январь 2008 года - 1500 грн. Рост заработной платы - 43,1%. На 1 августа 2007 года штат сотрудников предприятия составлял 172 человека, на 14 декабря - 1690.

Справка УНИАН. 7 октября 2003 года 90,25% акций ГАХК «Черноморский судостроительный завод» были приобретены ОАО «Николаевская малотоннажная верфь» (ныне ОАО “Судмашпром”), которое ранее контролировали бизнесмены Игорь и Олег ЧУРКИНЫ.

Впоследствии Фонд госимущества Украины попытался через суд расторгнуть договор купли-продажи. Однако в декабре 2005 года Николаевский хозяйственный суд отказал полностью в удовлетворении иска в пользу ФГИУ, а 24 октября 2006 года и Одесский апелляционный суд признал договор купли-продажи действительным.

14 марта 2007 года Высший хозяйственный суд Украины отклонил кассационную жалобу Фонда госимущества и оставил в силе решение первых инстанций, в частности Хозяйственного суда Николаевской области и Одесского апелляционного хозсуда, подтвердивших право собственности ОАО «Судмашпром» (ранее - ОАО “Николаевская малотоннажная верфь”) на 90,25% ОАО «Черноморский судостроительный завод».

6 декабря 2007 года Фонд государственного имущества Украины согласовал договор между ОАО «Судмашпром» и ОАО «Херсонский судостроительный завод» по продаже 90,25% пакета акций ГАХК «ЧСЗ».

ГАХК «Черноморский судостроительный завод» специализируется на производстве судов полной грузоподъемностью до 105 тыс. тонн, а также производит судовые котлы, механизмы и судовое оборудование. Основные рынки сбыта - Украина, РФ, Греция, Эстония.