Олимпийские фантазии Visa -- ваша путевка на Олимпийские Игры-2008 в Пекине

В преддверии летних Олимпийских Игр - 2008 в Пекине Visa проводит международный конкурс детского рисунка «Visa: Олимпийские Фантазии».

Компания Visa, топ-спонсор и официальная платежная система Олимпийских и Паралимпийских игр, представляет международный конкурс детского рисунка “Visa: Олимпийские фантазии”, который является частью спонсорской программы Visa по поддержке предстоящих Олимпийских Игр - 2008 в Пекине.

В Украине конкурс «Visa: Олимпийские фантазии” традиционно проводится среди воспитанников детских домов и школ-интернатов, а также детей держателей карт Visa банков-участников в возрасте 10-14 лет. Конкурс поощряет детское творчество, знакомит детей с историей и традициями Олимпийских игр, а также помогает сбыться мечте – побывать на главном спортивном празднике мира – Олимпийских играх.

В этом году конкурс пройдет в период с 1 февраля по 30 марта 2008 г. под девизом “Придумай свой мир!”. Творческое соревнование предполагает создание участниками оригинального рисунка, который показывает, как дух Олимпийских игр объединяет представителей разных культур и национальностей. Visa, компания, поддерживающая инновационные технологии, внесла новый элемент и в конкурс “Visa: Олимпийские фантазии” - впервые за время существования конкурса к рассмотрению принимаются оригинальные работы, созданные на компьютере.

Компетентное национальное жюри конкурса, в состав которого входят известная украинская художница Евгения Гапчинская, основатель издательства детской литературы А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА и талантливый детский писатель Иван Малкович, а также художник-иллюстратор Костя Лавро, автор иллюстраций к Детскому Евангелию, Азбуке и многим другим детским книгам, выберут два лучших рисунка из числа предоставленных банками-участниками кампании. В качестве приза авторы победивших работ получат от компании Visa две поездки в Пекин на Олимпийские Игры - 2008 на двоих. Более того, для 20 лауреатов конкурса Visa организует развлекательную программу в Киеве.

«Компания Visa является официальным спонсором Олимпийских Игр с 1986 г. В рамках данного сотрудничества мы оказываем финансовую поддержку Международному Олимпийскому комитету и спортсменам по всему миру. Но нашей глобальной целью является поддержка олимпийского движения в целом. Именно поэтому уже в третий раз Visa совместно с украинскими банками проводит увлекательный конкурс, своеобразную детскую Олимпиаду воображения – «Visa: Олимпийские фантазии», участники которой имеют возможность больше узнать об Олимпийских играх, почувствовать олимпийский дух, раскрыть свой творческий потенциал, а победители – стать гостями Visa на Олимпийских играх в Пекине», –- отметил Антонин Ермоленко, глава представительства Visa в Украине.

Проект «Visa: Олимпийские фантазии» с большим успехом был реализован в ходе зимней Олимпиады 2006 года. На конкурс было прислано более 5 000 рисунков со всей Украины, 70% из которых - рисунки воспитанников детских домов и интернатов. По результатам конкурса 2 представителя Украины – 9-летний воспитанник киевского детского дома ”Малятко” Владимир Оратовский и 11-летняя Евгения Штык из Павлограда стали гостями Visa в олимпийском Турине.

«Работа с детскими домами и интернатами является очень важной составляющей данного конкурса, и мы рады, что можем подарить детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, реальный шанс окунуться в волшебный мир творчества и спорта и посетить Олимпийские игры. Мы особенно гордимся победой Володи Оратовского, который в олимпийском Турине выиграл глобальный конкурс «Visa: Олимпийские фантазии» и стал обладателем супер-приза - поездки на Олимпиаду - 2008 в Пекине, - добавил г-н Ермоленко. - Нам также очень приятно отметить, что в Украине конкурс набирает все большие обороты. Если в 2006 году конкурс поддержали 7 банков, то в этом году мы сотрудничаем уже с 14 банками-партнерами, что позволит нам охватить более 100 детских домов и сделать конкурс по-настоящему всеукраинским».

“Мне очень приятно и почетно уже во второй раз быть членом жюри конкурса «Visa: Олимпийские фантазии». У меня остались очень хорошие впечатления о предыдущем конкурсе: все было спокойно, весело, по-человечески. Я считаю, что лучше участвовать в чем-то стоящем и делать что-то важное. К тому же я очень люблю детишек ”, – сказала Евгения Гапчинская, известная украинская художница и член жюри конкурса «Visa: Олимпийские фантазии».

Visa выражает благодарность украинским банкам, поддержавшим конкурс «Visa: Олимпийские фантазии» - 2008, среди которых: Ощадбанк, Родовід Банк, Укрпромбанк, Кредитпромбанк, Банк Південний, Хрещатик, МістоБанк, Укрэксимбанк, Сведбанк, Приват банк, Надра банк, Банк Финансы и Кредит, Банк Кредит Днепр и ПУМБ

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Visa управляет крупнейшей в мире сетью розничных электронных платежей, предоставляя процессинговые услуги, а также платформы для платежных продуктов, среди которых кредитные, дебетовые, предоплаченные и корпоративные карты, выпускаемые под брэндами Visa, Visa Electron, Interlink и PLUS. Карты Visa принимаются к оплате по всему миру. Visa/Plus является одной из самых обширных глобальных сетей банкоматов, которая обеспечивает выдачу наличных денег в местной валюте в 170 странах мира. Более подробную информацию Вы можете получить на сайте http://www.visa.com.ru/